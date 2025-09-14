Soy un moderadito, ¿qué pasa?

Fue un regalo de mi amigo Borja Semper por mi cumpleaños. Me dejó la sensación de que decía lo que a mí se me quería ... ocurrir, pero pasado a limpio. Hablo de «Moderaditos», el último libro del filósofo moral Diego S. Garrocho. No es muy largo, se lee fácilmente y rebosa ideas sugestivas. Y necesarias. Lo repito: necesarias. Comienza Garrocho descubriendo la trampa propagandística, según la cual, el fanático es el valiente y el moderado el cobarde, pues, en un contexto en el que las identidades políticas se resumen de forma binaria y en el que la industria mediática y las redes sociales sucumben a la rentabilidad económica de la polarización, ser moderado exige el doble de valentía. Las ideologías operan como religiones de sustitución y sus adeptos, igual que adolescentes gamberros, encuentran en sus respectivas trincheras el anonimato y blindaje que necesitan para amenazar, insultar y sembrar rencor.

Moderación no es buenas formas, sino un modo de contemplar la realidad con espíritu crítico y tolerante con las ideas de los demás. La moderación es la democracia misma, ya que, sin consensos ni discrepancias aceptables, es imposible establecer objetivos comunes y bienes públicos. Los «radicalitos», al imponer que existen dos universos antagónicos y que se repelen, excluyen toda opción de contrato social, de pura convivencia. En la llamada «guerra política», como en cualquier guerra, hay vencedores, vencidos y muertos, pero no paz. Atravesamos otra vez un momento histórico convulso en el que las autocracias emergen como protagonistas eficientes y las democracias parecen autoodiarse. El monstruoso disparo contra Charlie Kirk en Utah, en lugar de hacernos reflexionar y conducirnos a un punto final del odio ideológico, parece actuar como su acelerador. Así, lo fácil acabará siendo la contienda civil entre americanos y lo difícil reconstruir los puentes.

En España no escapamos a la tendencia mundial de la descalificación del discrepante, lo dramático en nuestro caso es que éramos modelo de lo contrario. Como dice Garrocho: «La concordia no fue siempre una característica omnipresente, pero se construyó una mitología útil alrededor de las cesiones recíprocas, la memoria compartida y la reconciliación». Ahora, los que, por exaltados de un signo u otro, habrían votado «no» a la Constitución protagonizan la conversación pública con sus bravuconerías. Por eso, yo me declaro «moderadito», o sea, antes demócrata que de derechas y lo bastante valiente como para seguir sin afiliarme a ningún bando de carneros. Que no me esperen en el duelo a garrotazos.