Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva entrega dos premios de 109.257,12 euros este sábado

La leyenda del desayunador sudado

Esteban González Pons

Esteban González Pons

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:13

Debido a mi trabajo, hay meses en que duermo más de veinte noches en un hotel, y nunca menos de dieciséis. Dado que los hombres de mi edad nos levantamos para ir al baño mínimo una vez cada noche, no resulta extraño verme con la nariz roja de los golpes que, a oscuras, desorientado, me doy contra armarios y lámparas ignotas. Poco a poco, me he ido convirtiendo en un personaje paisajístico de los establecimientos en que me alojo, todos de precio pactado, por supuesto. El de Bruselas, por ejemplo, parece un colegio mayor porque ahí coincidimos muchos españoles de distintos colores y por la noche, en su saloncito de mapas inventados, hacemos cosas españolas como jugar al mus, criticar a los ausentes y, a estas alturas, intercambiar lotería o repartir amigos invisibles.

Ahora bien, el momento hotelero por antonomasia acontece en el bufé del desayuno. Más allá de su rentabilidad misteriosa, sólo explicada porque las suculencias expuestas vuelven a salir al día siguiente como si fueran de casa, es ahí donde la fauna clientelar se junta y exhibe en todo su esplendor. Los hay que bajan arreglados, bienolientes, pero, claro, sin intención de cepillarse los dientes después del cruasán con mermelada; los hay que desayunan en pijama, o casi, tal que si estuvieran en su propia cocina, alguno que ni se molesta en quitarse las legañas antes de dar el número de habitación al mozo; los hay muy cansinos que, sin miramiento alguno por el malhumor matinal del otro, se sientan enfrente, bendiciendo la casualidad del encuentro fortuito, y comentan la actualidad; los hay que esconden churros y huevos duros en el bolsillo de la americana para ahorrarse el almuerzo y otros cuyos retortijones de tripas producidos por el exceso de sirope o salmón noruego marinado al eneldo reverberan contra el techo ornamentado del comedor.

Pero, de todos los especímenes de hotel, el peor y cada vez más frecuente es el desayunador sudado. Sale a correr desde la cama y, a su regreso, sin haberse metido en la ducha, va directo a repartir codazos en el aparador de entremeses o a bailar pegados frente al bidón de zumo. Semejante descortesía asquerosa debería prohibirse por simple urbanidad, si no por lo penal. Como nuestro presidente del Gobierno, al que el espejo corrompe más que a la madrastra de Blancanieves, la leyenda dice que el desayunador sudado no se huele a sí mismo. ¡Olé, sus...! Así que yo, nómada europeo acreditado, prefiero no tener la sensación de que abrevo en un gimnasio y he empezado a pedir el café con leche en la habitación, eso sí, pagando el suplemento.

A nuestro presidente del Gobierno el espejo le corrompe más que a la madrastra de Blancanieves

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  9. 9 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La leyenda del desayunador sudado