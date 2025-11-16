La leyenda del desayunador sudado

Compartir

Debido a mi trabajo, hay meses en que duermo más de veinte noches en un hotel, y nunca menos de dieciséis. Dado que los hombres de mi edad nos levantamos para ir al baño mínimo una vez cada noche, no resulta extraño verme con la nariz roja de los golpes que, a oscuras, desorientado, me doy contra armarios y lámparas ignotas. Poco a poco, me he ido convirtiendo en un personaje paisajístico de los establecimientos en que me alojo, todos de precio pactado, por supuesto. El de Bruselas, por ejemplo, parece un colegio mayor porque ahí coincidimos muchos españoles de distintos colores y por la noche, en su saloncito de mapas inventados, hacemos cosas españolas como jugar al mus, criticar a los ausentes y, a estas alturas, intercambiar lotería o repartir amigos invisibles.

Ahora bien, el momento hotelero por antonomasia acontece en el bufé del desayuno. Más allá de su rentabilidad misteriosa, sólo explicada porque las suculencias expuestas vuelven a salir al día siguiente como si fueran de casa, es ahí donde la fauna clientelar se junta y exhibe en todo su esplendor. Los hay que bajan arreglados, bienolientes, pero, claro, sin intención de cepillarse los dientes después del cruasán con mermelada; los hay que desayunan en pijama, o casi, tal que si estuvieran en su propia cocina, alguno que ni se molesta en quitarse las legañas antes de dar el número de habitación al mozo; los hay muy cansinos que, sin miramiento alguno por el malhumor matinal del otro, se sientan enfrente, bendiciendo la casualidad del encuentro fortuito, y comentan la actualidad; los hay que esconden churros y huevos duros en el bolsillo de la americana para ahorrarse el almuerzo y otros cuyos retortijones de tripas producidos por el exceso de sirope o salmón noruego marinado al eneldo reverberan contra el techo ornamentado del comedor.

Pero, de todos los especímenes de hotel, el peor y cada vez más frecuente es el desayunador sudado. Sale a correr desde la cama y, a su regreso, sin haberse metido en la ducha, va directo a repartir codazos en el aparador de entremeses o a bailar pegados frente al bidón de zumo. Semejante descortesía asquerosa debería prohibirse por simple urbanidad, si no por lo penal. Como nuestro presidente del Gobierno, al que el espejo corrompe más que a la madrastra de Blancanieves, la leyenda dice que el desayunador sudado no se huele a sí mismo. ¡Olé, sus...! Así que yo, nómada europeo acreditado, prefiero no tener la sensación de que abrevo en un gimnasio y he empezado a pedir el café con leche en la habitación, eso sí, pagando el suplemento.

