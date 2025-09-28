Nos gobiernan Paqui y un coro de ranas

Si no fuera porque lo he visto no lo creería. El presidente americano y su ministro de Sanidad, que no es otro que el último ... Kennedy, han dado una rueda de prensa para comunicar al mundo, sin respaldo científico alguno, que las embarazadas deben evitar un conocido medicamento porque puede dañar a sus fetos y que un remedio milagroso para un punzante trastorno está a punto de aparecer. Los colegios de médicos, los fabricantes de medicinas y las organizaciones de afectados refutaron de inmediato semejante anuncio prodigioso. Aunque el mal ya está hecho, porque muchas personas seguirán estos consejos mágicos en perjuicio de su salud.

Por desgracia, los nostálgicos del viejo mundo nos hemos acostumbrado a que el ser humano se haya perdido el respeto a sí mismo en este siglo friki. Tiempo atrás, los políticos no lloraban, ni hacían el gamberro, ni mentían con descaro, ni se burlaban del pueblo en su cara. Ahora, un presidente del Gobierno español puede, por ejemplo, tener a su mujer, su hermano y sus dos secretarios de organización acusados de graves delitos ante los tribunales de Justicia y escribir una carta a la ciudadanía anunciando que no dimite por ser «un hombre profundamente enamorado». Con un par. ¿Es imaginable semejante infantilismo en Adolfo Suárez, Felipe González o José María Aznar? No y mil veces no. ¿El colmo?, la diputada de Granada, Paqui Santaella, que sin que se le escape la risa propone que ese «hombre profundamente enamorado» se convierta en santo. Elevarlo a los altares católicos, dice. No bromeo, ahí está el vídeo. ¿Y de qué sería patrón? De la posdemocracia, claro. O sea, de lo que queda cuando las reglas de la democracia se utilizan para mandar sin ella.

En España nos gobierna una feria de hombres insecto, mujeres barbudas, cromañones y niñas que hablan con los muertos. Cada vez que veo en la tele que ser ministro de mi país equivale a ejercer de líder de una oposición regional y de papanatas de repetición en el coro de ranas que croan su insulto diario, me pregunto: ¿ministros para eso? o ¿quién querrá ser ministro después de estos mindundis? ¿Que yo añoro a Reagan, Calvo-Sotelo o Merkel?, nadie lo dude. La política corre el riesgo de convertirse en un programa de telerrealidad, algo así como una isla de las tentaciones o un gran hermano para charlatanes, adictos a Twitter, antivacunas, caganers y terraplanistas. ¡Oh, aquellos tiempos en que nuestro presidente aspiraba a contener el precio de la vivienda o la comida y no a su Nobel de la Paz! Lo político se ha vuelto enemigo de lo racional.