Escribo mientras regreso de Ucrania

La vida en Kiev transcurre con sopor, como si no hubiera guerra. Los servicios públicos funcionan con pulcritud, búcaros de flores flanquean la entrada a los comercios, la policía patrulla desarmada y los restaurantes no apagan la cocina si llegas tarde. Sin fijarte, te das cuenta de que no hay turistas y que eso incrementa la sensación de pisar la ciudad perfecta. Los europeos deberíamos visitar Kiev para recordar cómo era Europa antes de la plaga turística, piensas. Pero, un instante después, descubres que tampoco hay hombres jóvenes, están en el frente; que no son pocos los edificios con bocas negras por las que entraron cohetes rusos y salieron lenguas de fuego y que buena parte de la paz que se respira sólo es tristeza. Y sueño, porque Kiev no duerme, por eso hasta las palomas vuelan despacio.

Escribo de madrugada en el tren que me lleva de vuelta a Polonia después de tres días de viaje en Kiev, pese al cansancio, ya que todavía soy presa del insomnio y el desasosiego. No pensé que conocería la guerra, pero me acabo de presentar a ella. Además de su hábito de perversión, sobrecoge el abatimiento sin límites con el que se adorna la muy bastarda. Putin ha decidido minar la moral de los ucranianos y para eso no permite que descansen. Desde el ocaso al alba, distintas andanadas de misiles y drones hacen sonar las alertas de la ciudad obligando a todo el mundo a descender varias veces al refugio, pasando la noche en vela. Una periodista me contó que su marido está movilizado, tienen dos hijos pequeños y viven en un décimo piso, y que, tras el crepúsculo, se ve obligada por las alarmas a bajarlos y subirlos repetidamente del sótano por las escaleras. Los ascensores se colapsan. Doy fe de que resulta imposible ignorar el pitido estridente de la emergencia y de que, a la mañana siguiente, los kievitas acuden a sus rutinas con normalidad. Con parsimonia, pero sin falta.

Esa flema ante la tiranía representa bien lo que Europa significa: pensamiento enciclopédico, inflexibilidad moral y resistencia nervuda al poder absoluto. O lo que Europa fue y sigue siendo ya sólo en Ucrania. Los ucranianos están cayendo de muerte y sueño por ser europeos, ¿quién de nosotros haría algo parecido por la bandera azul de las estrellas y lo que simboliza? Nos importa más el dinero que los valores, dejadme que lo diga volviendo de donde regreso. Putin no quiere más o menos territorio, sino un mini-Putin en Kiev, y luego otro en Budapest, y luego en Varsovia, y luego... La guerra de Ucrania es la batalla de nuestra libertad, no entenderlo será perderla.

