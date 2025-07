Compartir

La huerta, los arrozales y los naranjos no siempre estuvieron ahí, pero ya no nos acordamos. Valencia se fundó sobre un islote del río Turia que sobresalía en la inmensa ciénaga. Cañaverales y plantas acuáticas en los terrenos húmedos y arbolado de poca sed en el secano constituían el ecosistema original. Las acequias de los moros y los cítricos injertados por la Ilustración transformaron el paisaje. Las lechugas, las coles, las sandías, los limones..., todos, son postizos, esta tierra era de algarrobas, almendras y aceitunas. Y de matorrales, sobre todo, de matorrales. La cuestión es que, con los siglos, semejante agricultura se ha trocado en nuestra seña de identidad, tan interiorizada que hemos llegado a creer que aquí los frutales crecen por su cuenta, como la hierba en Francia. Qué necios estos valencianos que presumen de agricultores sólo para desfilar en Fallas.

Imposible imaginar Valencia sin el perfume del azahar o la paella cocinada ante la barraca con verduras locales, pero habrá que hacerlo porque esas típicas estampas valencianas están desapareciendo con nuestro consentimiento o nuestro descuido. Primero fue aquel urbanismo feísta, desastrado y rococó que despersonalizó nuestros pueblos con casas que no combinan ni en el estampado hipnotizante de los azulejos que alicatan sus fachadas de arriba abajo, y con chalés, polígonos y basureros fuera de todo respeto estético. Pero ahora tal hundimiento es más hondo porque consentimos que se arranquen los naranjos sin que nadie alce públicamente la voz para preguntarse por qué. O, lo que es peor, sin que el cómo evitarlo sea uno de los principales temas en la agenda política. ¿Quiénes somos sin naranjos? Aunque en general pudiéramos vivir del turismo, de las pernoctaciones, la gastronomía, las copas y las baratijas, que no podemos, ¿de verdad es esa la Valencia que llevamos en los genes?

Entre 2014 y 2024 han desaparecido en nuestra tierra 7.000 hectáreas de cítricos. En cualquier país culto del norte de Europa conservar esta selva de naranjales, mandarinos y limoneros se habría convertido en un objetivo nacional. Aquí no. ¿Cabe pensar en Holanda sin tulipanes o en Finlandia sin bosques de abetos? Pues eso. Para mí, subir a Náquera se ha transformado en un tránsito doloroso porque no hay vez en que no eche a faltar un campo que estuvo cultivado desde que tengo memoria. La Unión Europea puede tener culpa, pero no más que nosotros. Salvemos los naranjos, Valencia sin ellos es un cenotafio, una tumba tan triste que le falta hasta el cadáver, un cascarón fúnebre de significantes sin significado.

