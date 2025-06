Equipo vacío, estadio vacío

Comenta Compartir

Llámenme loco, pero ha pasado una semana desde que me leyeron por aquí como cada jueves... y no ha pasado nada. Nada de nada. Me ... refiero al Valencia CF, claro. Estamos a 26 de junio y de Ron Gourlay no sabemos ni mu. Pero nada de nada. Tampoco sé de qué me sorprendo, conociendo a Peter Lim. Porque una cosa es no cambiar de residencia todavía atendiendo a temas fiscales y otra bien distinta no trabajar desde donde uno esté. Si suponemos -que con Meriton cualquier tontería es mucho suponer- que Gourlay va a ser el que maneje el presupuesto del club a nivel deportivo en connivencia con Corberán, desde que terminó la liga tenemos los números claros de lo que el club tiene o no tiene para invertir bajo las constricciones de Peter. Y en esos números incluyo la llegada de Goldman Sachs y los tropecientos millones -a deber y devolver- que van a entrar en la caja de forma inminente. Es decir, que si el mercado Valencia CF no se mueve -hablo de fichar, que para vender solo hace falta Lim- es porque al que tiene la llave no le da la gana.

Desde la llegada de Raba no ha habido ningún movimiento deportivo en un club que necesita un mínimo de siete jugadores entre los que se han marchado cedidos y los que abandonan el club. Y eso sin contar las ventas que, como ustedes ya sabrán, se producirán de un momento a otro. Cuando le apetezca al de Singapur, básicamente. Y la única realidad es que, mientras nos entretenemos con el mundial de clubes que jamás jugará el Valencia CF con Lim, se ha consumido el primer mes de fichajes del mercado veraniego. Junio se marchó, como quien dice. Con el agravante de que, cualquier venta antes del 30 de junio, sería favorable a los intereses del club a efectos de FPF para el próximo ejercicio. Otra cosa es para las finanzas de Lim; ya saben que el VCF le importa entre nada y cero. Así que ,a la espera de anunciar que Goldman Sachs llega a nuestras vidas como si del maná se tratara -no tengan duda que el Valencia CF venderá este asunto como la gran solución económica del club-, de lo realmente importante no sucede nada. Porque, por muchas fanfarrias que nos vendan, la única verdad es que sin equipo de fútbol no hay estadio que valga. Si Meriton no cambia radicalmente el guion de su política deportiva, primero el Valencia CF va a terminar bajando -de eso no tengo duda- y, segundo, es imposible hacer negocio a través de un estadio semivacío. Yo he estado en San Siro con media entrada y aquello parecía un funeral. Y como estadio no tiene parangón. Pero es que los estadios se hacen... para llenarlos de gente. Y la gente va a ver a su equipo de fútbol... ganar. Valencia es una ciudad especial porque sus aficionados van a Mestalla a sufrir por encima del resultado, pero eso no te hace mejorar el número de abonados con el paso de las temporadas. Y, llegados a este punto, háganse la siguiente reflexión. Si Goldman Sachs presta cientos de millones al Valencia CF para terminar el estadio -como así va a ser- significa que esos cientos de millones habrá que devolverlos. En un club que ya tiene una deuda monstruosa de en torno a 300. ¿Cómo se va a devolver ese préstamo -más lo que ya se debe- si el equipo de fútbol no es competitivo? Porque, en el fútbol, el dinero solo llega a través de los buenos resultados, el éxito deportivo y las competiciones internacionales. Y, eso, con el plan Meriton es imposible. Llámenme loco. En fin, les deseo unas felices vacaciones. Nos reencontramos en agosto cuando regrese la liga. Ya veremos si con Gourlay... Desde la llegada de Raba no ha habido ningún movimiento pese a necesitar un mínimo de 7 fichajes

