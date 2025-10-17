Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano
IRENE MARSILLA

Este equipo está en peligro

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:28

Comenta

Espero que estas vacaciones forzosas por el tema de las eliminatorias para el Mundial haya servido para que este Valencia siga trabajando de la mejor ... manera y que aquellos fallos que se han cometido se puedan solucionar. Poco a poco yo creo que va a llegar, pero hay que solucionar esto que es lo más urgente que hay. Después del gol, también es urgente que no te hagan goles, por lo menos el puntito lo tienes asegurado. Y después ya empezaremos a hablar de mitad de cancha para adelante. De cualquier manera, yo creo que este Valencia está, a veces, dando altibajos, es decir, no mantiene una posición, podemos decir, o una clasificación 5, 6 o 7. No es que de un 8 o un 9 se baja un 2 o un 3, y eso en la Liga es muy peligroso porque es cierto que se llevan recién 8 fechas, pero, y si pasan 10, y si pasan 15, y seguimos teniendo errores, o siguen teniendo errores garrafales que cuestan los partidos, eso es más preocupante. Y después queremos solucionar en 6 o 7 partidos finales lo que se hizo mal durante casi toda la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  6. 6 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  7. 7 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  8. 8

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  9. 9 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer
  10. 10 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Este equipo está en peligro

Este equipo está en peligro