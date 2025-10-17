Este equipo está en peligro

Comenta Compartir

Espero que estas vacaciones forzosas por el tema de las eliminatorias para el Mundial haya servido para que este Valencia siga trabajando de la mejor ... manera y que aquellos fallos que se han cometido se puedan solucionar. Poco a poco yo creo que va a llegar, pero hay que solucionar esto que es lo más urgente que hay. Después del gol, también es urgente que no te hagan goles, por lo menos el puntito lo tienes asegurado. Y después ya empezaremos a hablar de mitad de cancha para adelante. De cualquier manera, yo creo que este Valencia está, a veces, dando altibajos, es decir, no mantiene una posición, podemos decir, o una clasificación 5, 6 o 7. No es que de un 8 o un 9 se baja un 2 o un 3, y eso en la Liga es muy peligroso porque es cierto que se llevan recién 8 fechas, pero, y si pasan 10, y si pasan 15, y seguimos teniendo errores, o siguen teniendo errores garrafales que cuestan los partidos, eso es más preocupante. Y después queremos solucionar en 6 o 7 partidos finales lo que se hizo mal durante casi toda la temporada.

Hay que tener en cuenta que ahora el próximo partido es el Alavés. El Alavés es un equipo que dicen que es el más fácil de los que les toca. Pero es que para el Valencia no hay nada fácil, ese es el gran problema. Es que el Valencia, hoy por hoy, está en peligro. Está en peligro porque el Alavés primero, después el equipo del submarino amarillo, el Villarreal, Real Madrid y Levante. No nos tenemos que olvidar que el Valencia ha tenido épocas espectaculares y donde iba, o los que venían, sufrían. Y eso es lo que tiene que volver a pasar. Ojalá que la gente sepa que si viene a Valencia o que el Valencia lo visite, es peligroso. Ojalá que esto se solucione, ojalá que pronto volvamos a tener a ese Valencia victorioso. No le vamos a buscar más palabras. Victorioso, que se lo vea con ganas, que no se cometan errores, que se juegue como equipo, que haya movimiento en la cancha, que se juegue como siempre ha jugado el Valencia. Alma, corazón y vida. Cabeza es lo más importante. No nos olvidemos que hay que pensar para hacer eso, pero vamos a empezar por el principio. A defender bien, hacer goles y volver a triunfar. Hasta la próxima. «Ojalá que esto se solucione, ojalá que pronto volvamos a tener a ese Valencia victorioso»

