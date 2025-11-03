Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
EP

La semilla de la tiranía

Ni tacto, ni generosidad, ni modestia ni simpatía, excepto para sí mismo y los suyos. Lo que menos les importa son los principios de armonía política y social

EMILIO GARCÍA GÓMEZDOCTOR EN FILOLOGÍA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

El pasado 22 de septiembre de 2025, con motivo del Foro de Líderes Mundiales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una ponencia en la ... Universidad de Columbia en la que defendió el desarrollo y la práctica de las libertades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La semilla de la tiranía

La semilla de la tiranía