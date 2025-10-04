5 de Octubre de 1934. Noventa y un años después

A las 5 de la tarde del viernes 19 de octubre de 1934, el general López Ochoa anunciaba el fin del alzamiento de los mineros ... asturianos. Testigo de aquella escena fue Josep Pla, corresponsal de la Veu de Catalunya, en su crónica del 26 de octubre de 1934, para quien el movimiento revolucionario en Asturias había sido «la experiencia más profunda que ha vivido el socialismo revolucionario español desde que existe». Un poco antes, el 18 de octubre, en el balcón del Ayuntamiento de Sama, Belarmino Tomás, dirigente del sindicato minero asturiano, había declarado: «Si Cataluña, Valencia, Madrid, Bilbao y Zaragoza hubieran respondido como hemos respondido nosotros, en estos momentos el socialismo se habría implantado en todo el país. Nosotros hemos vivido en régimen socialista desde el día 6. Nosotros, los asturianos, hemos cumplido» (cita del propio Pla). A continuación, Belarmino Tomás, que había estado negociando con López de Ochoa la rendición en el cuartel de Pelayo de Oviedo (se supone que ambos eran masones y podían hablar fraternalmente), se reunió con los comités obreros y juntos escaparon al monte.

El estallido de la revolución asturiana en la madrugada del 5 de octubre de 1934 fue motivado en parte por la supuesta amenaza del fascismo europeo, en concreto la subida al poder de Hitler en Alemania y del denominado fascismo austríaco o estado corporativo. El jefe de gobierno republicano, Lerroux, había entregado tres carteras ministeriales a miembros de la C.E.D.A. de Gil Robles, paladín de la extrema derecha y responsable de la concentración en Covadonga de su militancia en un mitin convulso, entre boicots, agresiones y llamadas a la huelga por parte de la izquierda. Socialistas, comunistas y anarquistas no podían aceptar la presencia en el poder de una agrupación que suponía un grave peligro para su propia hegemonía. La verdadera meta de socialistas y comunistas era un vuelco social y anti capitalista basado en un internacionalismo revolucionario. Los sentimientos políticos se hallaban muy enfrentados y se comenzó a agitar a las masas para acabar con el gobierno conservador de Madrid e instaurar un régimen soviético.

Uno de los episodios más destacados de la sublevación del 34 fue la proclamación del Estat Catalá en la República Federal Española, acto que fue considerado como una declaración de guerra, tanto por la prensa catalana como por el gobierno central, que, de modo inmediato, hizo intervenir a las tropas. Veinticuatro horas después, Lluís Companys, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, y parte de su gobierno fueron detenidos e internados en el buque Uruguay, amarrado en el puerto de Barcelona y convertido en prisión flotante.

Ampliaré mi análisis con un relato vinculado a 1934, un episodio verídico entre miles que circulan en las bibliotecas, librerías y en boca de paisanos. Sólo he cambiado el nombre de los protagonistas. El jueves 18 de octubre, el soldado Luis escribía a lápiz en una cuartilla dirigida a su padre Valero, maestro nacional que se hallaba en aquellos momentos ejerciendo en una escuela de Bilbao:

(Oviedo 18 de octubre de 1934) «Querido padre. Ahora que todo está terminando, voy a contarle los momentos tan dramáticos que hemos pasado ante el tiroteo de 30.000 fusiles de los que se apoderaron los revolucionarios tras asaltar la Armería Nacional. Llevamos el Tercio once días de lucha titánica. El primer día, disponiéndonos a ocupar Oviedo, hicimos un alto en las afueras, es decir donde estaba la Cruz Roja. Todos los elementos que la componían nos recibieron con palmas y nos obsequiaron. Y, cuando más confiados estábamos, nos hicieron una descarga, abatiéndonos como moscas. Y en este plan todos los días: nos asaban por todas partes, diezmando la Compañía».

«El [sábado] día 13, a nuestro pelotón, por suerte o por desgracia, le tocó ir en vanguardia. Al llegar a un descampado, los rebeldes se hicieron fuertes en unos edificios próximos, que habían sembrado con ametralladoras. Como había un fuego tan grande la columna no podía avanzar, pues el que se adelantaba caía. Nuestro comandante ordenó a mi sección que desenvaináramos los machetes y, al toque de corneta, avanzamos todos como leones. De treinta y dos hombres sólo hemos quedado ¡once! Yo llevé cinco balazos de perfil: tres en el pantalón, aunque tan sólo una bala me hizo una pequeña herida, otra en la frente y otra se incrustó en la madera del fusil. (...) Hoy tenemos revista de aseo y nos dedicamos a sacar algunos escombros. Esta gente no nos tiene compasión."

Luis había sido enviado a Asturias desde su acuartelamiento en Dar Riffien, junto a Ceuta, por orden del gobierno de Lerroux ante la dimensión de los acontecimientos que tenían lugar en España. Pasados unos días en reserva militar, Luis fue ingresado en el hospital provincial de Llamaquique, en Oviedo, del que no saldría vivo. Durante su estancia, recibió la atención de una familia asturiana compuesta por un matrimonio y sus hijos -cuatro chicas y dos chicos-, a quienes él mismo, con toda seguridad, libró de la violencia de los revolucionarios. Cuando murió Luis, la familia Fresneda formó parte del séquito oficial que condujo su cuerpo hasta el cementerio de Oviedo. Noventa y un años después, algunos de sus descendientes siguen allí envueltos en la discreción. Ninguno pasaría a la historia de la revolución del 34. Los únicos que suelen figurar en los libros son los grandes agitadores que empujan al pueblo a la barbarie ante el dilema volteriano de ser "o yunque o martillo" como única alternativa.

Aquellos momentos lejanos nos hacen temer que Pedro Sánchez y sus aliados de la izquierda revolucionaria y el nacionalismo separatista estén preparando a la opinión pública para el día en que suba al gobierno un partido de derechas, el de Feijóo, y otro de ultraderecha, el de Abascal, excusa para repetir la experiencia de 1934 y, parcialmente, la del 36, cueste lo que cueste. El proceso catalán, unido al vasco, habrá aprendido las lecciones de Asturias y Cataluña para culminar la meta de la autodeterminación en un país fragmentado y republicano. Si eso es lo que nos aguarda cuando Sánchez disuelva la Monarquía -su gran obsesión- y abandone la Moncloa, nuestro futuro estará lleno de pólvora y metralla, como de costumbre.