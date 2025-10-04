Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
LP

5 de Octubre de 1934. Noventa y un años después

La verdadera meta de socialistas y comunistas era un vuelco social y anti capitalista basado en un internacionalismo revolucionario

EMILIO GARCÍA GÓMEZDOCTOR EN FILOLOGÍA

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

A las 5 de la tarde del viernes 19 de octubre de 1934, el general López Ochoa anunciaba el fin del alzamiento de los mineros ... asturianos. Testigo de aquella escena fue Josep Pla, corresponsal de la Veu de Catalunya, en su crónica del 26 de octubre de 1934, para quien el movimiento revolucionario en Asturias había sido «la experiencia más profunda que ha vivido el socialismo revolucionario español desde que existe». Un poco antes, el 18 de octubre, en el balcón del Ayuntamiento de Sama, Belarmino Tomás, dirigente del sindicato minero asturiano, había declarado: «Si Cataluña, Valencia, Madrid, Bilbao y Zaragoza hubieran respondido como hemos respondido nosotros, en estos momentos el socialismo se habría implantado en todo el país. Nosotros hemos vivido en régimen socialista desde el día 6. Nosotros, los asturianos, hemos cumplido» (cita del propio Pla). A continuación, Belarmino Tomás, que había estado negociando con López de Ochoa la rendición en el cuartel de Pelayo de Oviedo (se supone que ambos eran masones y podían hablar fraternalmente), se reunió con los comités obreros y juntos escaparon al monte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 5 de Octubre de 1934. Noventa y un años después

5 de Octubre de 1934. Noventa y un años después