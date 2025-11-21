Noches tristes de Sonia Caudeli

Las memorias son como el confesionario: un pequeño recinto donde se descarga el peso de las emociones personales extremas u ordinarias. El objetivo es apartarse ... del caos y volver al orden. Pero el confesionario es un rincón acotado en el que nadie queda expuesto al escrutinio público, mientras que en un libro de memorias se comparten los sentimientos de autor y lector, cada uno en su papel. Cuando la escritora y columnista norteamericana Joan Didion escribió su libro 'Blue Nights' (2011) -mal traducida al español como 'Noches azules', en lugar de 'Noches tristes', como correspondería al significado de blue en 'feeling blue'- describiendo sus emociones durante la enfermedad y la muerte de su hija con un tono de culpabilidad por sus propias carencias, dejó aparte su natural inclinación al relato periodístico y se situó en el lugar adecuado: la preocupación por la mortalidad y la búsqueda de significado en la adversidad.

El 6 de octubre de 1879 fallecía, a sus 8 años, Anatole, hijo del literato francés Stéphan Mallarmé, víctima de una enfermedad. Durante meses, Mallarmé y su esposa velaron el sufrimiento del niño en su cama, trasladándose del campo a la ciudad en su lucha entre la vida y la muerte. Mallarmé se vio muy afectado y se puso a redactar unas cuartillas tratando de amortiguar su calvario. Nunca llegó al final, pero sus reflexiones -«el auténtico dolor es que el pequeño ser pueda desvanecerse»- constituyen un valiosísimo testimonio de su combate ante la pérdida de una personita tan amada y de su agonía, así como un tesoro para los seguidores del escritor francés.

Hace unos días llegó a mis manos el librito 'La luz de mi hija. Un viaje de duelo, sanación y transformación', de Sonia Caudeli, «un testimonio de amor, resiliencia y crecimiento personal» que recoge «el poder de la transformación en los momentos más difíciles de la vida». El eje central es la pérdida de una hija de 9 años. Sonia es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y funcionaria del sector bancario. Su especializada preparación académica y profesional no le ha impedido redactar, con un esfuerzo inalcanzable para muchos, unas reflexiones sobre la maternidad, la enfermedad, la fe y la porfía en momentos de extrema dureza. Las memorias de Sonia son un peregrinaje espiritual en busca de significado en medio de la conmoción que agita las almas por la enfermedad y la marcha de los seres queridos.

Una hija es la esencia de la primavera, la estación de la renovación y la vitalidad. Pero esta niña falleció en noviembre. La poeta estadounidense Emily Dickinson se quejó amargamente de este mes oscuro en el que muchas cosas se desvanecen, como prueba de que la naturaleza se oculta del invierno, preparándose para la primavera. «Quizás quede una ardilla, / para compartir mis sentimientos. / Concédeme, Señor, una mente alegre, / para soportar tu huracanado deseo».

No habrá primavera para esta niña. Sonia Caudeli lo sabe, pero sus memorias le rinden un sentido homenaje, abriendo la esperanza para muchas madres que no han encontrado serenidad en la tragedia y la soledad. «Mi amor, -musitó Sonia al terminar las exequias - llegó el momento de enfrentarme a la vida. Volví por fin a casa, pero sin ti. Me enfrentaba a grandes retos que tenía que superar sola. La vida tenía que vivirla yo. Nadie podía hacerlo por mí». La vida había perdido sentido. Pero la presencia de su otra hija fue determinante: Tenía dos caminos: el fácil -dejarse llevar por el sufrimiento- y el difícil -el de la valentía, enfrentarse a la vida, «salir de la oscuridad y buscar la luz»-.

Eligió el más duro, pero también el más hermoso: «Elegí la lucha, la sanación, la transformación». Aprender a vivir «sin la presencia física de una de las personas que más amas». [...] «A través del dolor comprendí que la muerte no es el final, que nuestro vínculo es eterno y que el amor que nos une no puede ser destruido por la distancia entre dos mundos». Sonia ha creado un libro destinado especial y exclusivamente para las madres, un manual de supervivencia colmado de positivas y dinámicas exhortaciones a aquellos cuyos seres amados han partido hacia ese conocido, pero temido, silencioso y distante país donde los muertos hallan refugio permanente. Patrice Karst, autora de diversos libros infantiles, supo divulgar con su librito 'El lazo invisible' el mensaje de que el amor es la fuerza más poderosa de nuestro mundo, pasión que trasciende en el espacio y el tiempo a través de un hilo imperceptible que une a las personas, las que están entre nosotros o las que nos han abandonado. El mismo hilo que enlaza a Sonia y a Laura, su hija ausente.