Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja hoy viernes un nuevo millonario en un municipio de España que fue escenario de combates

Noches tristes de Sonia Caudeli

Sus memorias son un peregrinaje espiritual en busca de significado en medio de la conmoción que agita las almas por la enfermedad y la marcha de los seres queridos

EMILIO GARCÍA GÓMEZDOCTOR EN FILOLOGÍA

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

Las memorias son como el confesionario: un pequeño recinto donde se descarga el peso de las emociones personales extremas u ordinarias. El objetivo es apartarse ... del caos y volver al orden. Pero el confesionario es un rincón acotado en el que nadie queda expuesto al escrutinio público, mientras que en un libro de memorias se comparten los sentimientos de autor y lector, cada uno en su papel. Cuando la escritora y columnista norteamericana Joan Didion escribió su libro 'Blue Nights' (2011) -mal traducida al español como 'Noches azules', en lugar de 'Noches tristes', como correspondería al significado de blue en 'feeling blue'- describiendo sus emociones durante la enfermedad y la muerte de su hija con un tono de culpabilidad por sus propias carencias, dejó aparte su natural inclinación al relato periodístico y se situó en el lugar adecuado: la preocupación por la mortalidad y la búsqueda de significado en la adversidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  4. 4 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  5. 5

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  6. 6

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  9. 9

    El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio
  10. 10

    La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Noches tristes de Sonia Caudeli