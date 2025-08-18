Masonería española: fin de milenio

Hay que entrar en la hoz del río Lobos (Soria) y recorrer con la vista y el tacto los sillares de la ermita templaria erigida ... a los pies de los acantilados calizos, horadados por enormes grutas y coronados por hornacinas oreadas por los buitres. Los canteros medievales han dejado allí grabadas con el cincel sus arcanas marcas de identidad: ángulos, escuadras, bastones y arcos entrelazados formando la cruz templaria. En los rosetones laterales, dos inusuales estrellas de cinco puntas invertidas proyectan su silueta sobre la nave románica, tras haber presidido las supuestas misas negras de aquellos inquietantes monjes-guerrero, fomentadores de su propio mito como magos, brujos, alquimistas o necrománticos.

En otro lugar y en otro tiempo -el 18 de marzo de 1314, en una isla del río Sena, a escasa distancia de la catedral de Notre Dame- la muerte a fuego lento de Jacques de Molay, acusado injustamente de sodomía, herejía y blasfemia, no daría tregua para el respiro a la monarquía francesa, maldecida por los herederos del Temple; cuando Luis XVI fue guillotinado, se vio a un francmasón saltar al patíbulo, hundir la mano en la sangre del déspota y arrojar las salpicaduras sobre la muchedumbre, gritando: «Jacques de Molay, habéis sido vengado».

Existe la creencia -falsa, indudablemente- de que no hay mejor memoria que la de un masón vindicativo, quien, por el contrario, está dispuesto a jurar que sus actos siempre están presididos por un espíritu de tolerancia. Y se asegura que los masones reciben al oído siniestras consignas emitidas desde la cúpula de una secreta pirámide oligárquica, imponiendo a los neófitos la obligación de sacrificar niños -leyenda que recuerda el sañudo martirio en el s. XIII de Dominguito del Val a manos de los judíos aragoneses- y a los maestros consagrados la de conjurarse contra el papismo, extender la anarquía librepensadora, fomentar la duda filosófica y el ateísmo, subvertir las instituciones, amparar el sionismo, combatir el capitalismo y el comunismo, denunciar la corrupción de los profanos (encubriendo la de los hermanos), conspirar contra la corona y restaurar la república.

Todo es posible cuando la actividad masónica se realiza, dicen, en la más absoluta opacidad desde los rincones más inaccesibles, a pesar de haber promovido modernas constituciones, como la de Estados Unidos, haber contribuido al hervor secesionista de las colonias americanas y, de forma contradictoria, a la unificación de Italia, la apertura de las barreras de la Comunidad Europea respecto a España y al sostenimiento de la dinastía borbónica, al menos por el momento, tras ceñir su cintura con un mandil. Ni Pushkin ni Goethe, ni Walter Scott, Conan Doyle, Kipling o Wilde habrían sido capaces de mejorar con su brillante imaginación el mito de la invisible hermandad a la que ellos mismos pertenecieron, ni contribuido tan eficazmente a la captación de nuevos miembros como el silbido al oído, el dicen que dicen y cuéntame el secreto.

Iconos como Lafayette, Washington, Diderot, Voltaire, Nelson, Wellington o Garibaldi han quedado cubiertos por un manto de polvo y herrumbre. La fábula ha cedido paso a la vulgar realidad, a la lucha por la permanencia, la incierta expansión y, en el mejor de los casos, al intento de restaurar la unidad en una institución fragmentada por el ansia de poder y la tendencia a impedirlo.

A la vuelta del siglo, todavía se siguen exculpando los excesos de la hermandad, acusada en tantos lugares -especialmente en Inglaterra- de corrupción, nepotismo y conspiración por la práctica individual de algunos de sus miembros, y observada con recelo entre las nuevas generaciones de políticos y educadores, mientras se intenta redactar una nueva versión de la historia de la masonería, vinculándola más a los viejos valores racionalistas que a los idiosincráticos, seudoesotéricos y altojerárquicos de la no tan poderosa, no tan discreta y no tan sospechosa sociedad de protección mutua.

La escisión de la familia masónica, observable en la multiplicidad de ritos y obediencias que han brotado desde el siglo XVII, y muy especialmente a partir del XIX, no es sino un reflejo de lo ocurrido en las diversas creencias religiosas, instituciones y movimientos políticos organizados desde el nacimiento de la civilización. A pesar de que los principios fundamentales de la masonería son respetados en España como en Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, Alemania o Estados Unidos, algunos protocolos de regeneración y reunificación han venido fracasando sin que se sepa exactamente a qué o a quién atribuirlo. Pero tampoco a los dirigentes de las Grandes Logias les preocupa demasiado intervenir para mejorar su imagen, aunque, en palabras de Baigent y Leigh ('The Temple and the Lodge', 1989), mantener este obsesivo secretismo sólo sirve para reforzar el convencimiento de que tienen algo que ocultar. En el mundo exterior, el emblema de la escuadra y el compás, más que curiosidad despierta recelo y rechazo, excepto entre los portadores de un pasaporte masónico, siempre que proceda de una logia reconocida, con arreglo a los reglamentos de las Antiguas Partidas de 1425: «Todo cantero recibirá y acogerá a los canteros forasteros que viajen por el país... y les dará trabajo al menos durante catorce días y les pagará su jornal, y si no hubiera piedra para ellos, los socorrerá con algunos dineros que le ayuden a alcanzar el próximo albergue» (Mackenzie, 'Secret Societies', 1967).

Las sociedades secretas tienen pocas posibilidades de evolución. El agitado legado de la masonería española del siglo XIX Hpor ejemplo el de Morayta SagrarioH, del XX y el XXI corre el riesgo de quedar enterrado en la insignificancia.