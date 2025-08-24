Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador

En 1976, el inglés Stephen Knight lanzó, bajo el título 'Jack the Ripper, the Final Solution' ('Jack el Destripador: la solución final'), una curiosa teoría ... acerca de la responsabilidad de la familia real británica en la ejecución en 1881 de cinco prostitutas del barrio de Whitechapel, al Este de Londres. La desgraciada historia de esas mujeres, asesinadas salvajemente por un hábil cirujano siguiendo el ritual del juramento masónico, conducía hasta el príncipe Eduardo, nieto de la reina Victoria y presunto heredero de la corona, gran protectora de la Orden. El libro tuvo numerosos lectores y sirvió de base para la película 'Asesinato por decreto' (1979), pasada repetidamente por las pantallas de televisión de todo el mundo. Una carta hallada por la policía, escrita supuestamente por Jack, a la que se adjuntaba «medio riñón» arrancado de una de las mujeres por él asesinadas, decía en un inglés incorrecto:

«Desde el infierno. Mr Lusk. Señor. Le envío medio riñón que le saqué a una mujer y guardé para usted el otro trozo lo freí y comí estaba muy bueno. A lo mejor le mando el cuchillo ensangrentado que lo saqué y si se espera un poco. Firmado. Atrápeme cuando pueda, Señor Lusk».

Animado por el éxito de Jack, Knight escribió otro libro, 'La Hermandad. El mundo secreto de los francmasones' (1984), en el que exponía la gravedad de las actividades de la Francmasonería, ajena, por su carácter secreto, al control de las leyes del país, y su enorme influencia sobre el cuerpo social, político y económico, es decir, sobre policía, judicatura, ejército, educación, gobierno local, regional y nacional, aristocracia y realeza.

'La Hermandad' superó las cifras de ventas del más conocido bestseller. Diez años después, sigue expuesto en las librerías de los aeropuertos británicos bajo el epígrafe 'no ficción' y con la misma cubierta: dos manos con guante blanco sobre fondo azul pasándose el toque de grado. Pero Knight no pudo seguir con sus tesis sobre la Orden; aquejado de un cáncer cerebral, murió en el verano de 1985 a los treinta y tres años. Al igual que ocurriera en el siglo pasado en Estados Unidos tras la abducción de un masón renegado llamado William Morgan, Knight se acababa de convertir en una nueva víctima de la conspiración masónica, tras ser sometido, al parecer, a una dosis letal de rayos X.

En Inglaterra hay un 250.000 afiliados a la Orden en cualquiera de sus ramas (dos millones en Estados Unidos, menos de 3.000 en España). La difusión de este tipo de libros está, por consiguiente, garantizada: a pocos masones les pasa desapercibido un título que hace referencia a una Institución que tan bien conocen. Su avidez por saber un poco más se ve, por consiguiente, gratificada por nuevas exploraciones en la cripta secreta de la Gran Familia Masónica, realizada con sagacidad por los herederos de Knight.

Uno de ellos es Martin Short, el autor de 'En el interior de la Hermandad: Nuevos secretos de los francmasones' (1989). A lo largo de 710 páginas, Short entregó su corazón y su alma para revelar la presunta corrupción y el secretismo que han contaminado a la Fraternidad hasta convertirla en algo impresentable en una sociedad democrática. Como complemento a su investigación, Short colaboró en la producción de un documental de seis episodios para Granada TVI, cuya emisión levantó una gran polvareda. Short analizaba la penetración de la Orden en el cuerpo de policía, en el sistema judicial y hasta en el Parlamento, en cuyo interior se reúnen tres logias: New Welcome Lodge, Gallery Lodge, y Alfred Robbins Lodge, que acogen a diputados, funcionarios y periodistas.

El momento cumbre del documental recordaba la muerte del banquero italiano Roberto Calvi, miembro de la Logia P2, cuyo cadáver apareció colgado de una soga en un emblemático puente londinense. ¿Suicidio o crimen ritual? El nudo corredizo al cuello, o la garganta y el vientre rajados, son viejos recursos simbólicos que pudieran ser llevados a la realidad por mandato de la Orden.

La Francmasonería sueca, de profundas raíces, ha pasado por una situación similar. Con ocasión de unas obras realizadas en los locales de la Gran Logia de Estocolmo, los obreros tuvieron acceso a determinadas salas y objetos rituales, habitualmente ocultos al ojo profano, quedando expuesta al escrutinio público la 'terrible' actividad de los talleres masónicos. La Gran Logia de Irlanda ha preferido abrir las puertas de su museo, e incluso de sus templos interiores, para que puedan ser visitados y filmados fuera de las horas del trabajo masónico, ofreciendo explicaciones pertinentes y contribuyendo así a mitigar el efecto expansivo del complejo de Jack el Destripador. La Gran Logia Unida de Inglaterra, cuyo cuartel general se halla en un impresionante edificio de Great Queen Street, junto a Covent Garden, ha mostrado la imagen oficial de la Fraternidad mediante la edición de un vídeo accesible por YouTube, 'Discover Freemasonry'.