Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'

Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador

EMILIO GARCÍA GÓMEZDOCTOR EN FILOLOGÍA

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

En 1976, el inglés Stephen Knight lanzó, bajo el título 'Jack the Ripper, the Final Solution' ('Jack el Destripador: la solución final'), una curiosa teoría ... acerca de la responsabilidad de la familia real británica en la ejecución en 1881 de cinco prostitutas del barrio de Whitechapel, al Este de Londres. La desgraciada historia de esas mujeres, asesinadas salvajemente por un hábil cirujano siguiendo el ritual del juramento masónico, conducía hasta el príncipe Eduardo, nieto de la reina Victoria y presunto heredero de la corona, gran protectora de la Orden. El libro tuvo numerosos lectores y sirvió de base para la película 'Asesinato por decreto' (1979), pasada repetidamente por las pantallas de televisión de todo el mundo. Una carta hallada por la policía, escrita supuestamente por Jack, a la que se adjuntaba «medio riñón» arrancado de una de las mujeres por él asesinadas, decía en un inglés incorrecto:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador

Masonería británica: El complejo de Jack el Destripador