Durante los siglos XVI, XVII y XVIII hubo en Europa un enorme número de adeptos a la alquimia y a la filosofía mística y esotérica. ... Por ejemplo, Thomas Browne (1605-1682), nacido en Londres y residente en Norwich, se pasó la vida dedicado al estudio de la antigüedad, la metafísica, la medicina y la botánica, vertiendo luz sobre las supersticiones de la época y recreándose, a la vez, en misterios y enigmas. Browne, para quien la naturaleza era un complejo jeroglífico susceptible de ser traducido tras una atenta lectura, creía en la astrología, en la alquímica y en la magia, y posiblemente haya que atribuir a su testimonio como médico la ejecución de dos mujeres acusadas de brujería.

En 1658 publicó su obra 'El jardín de Ciro', que recogía el valor simbólico del quincuncio -disposición de cinco objetos en el centro y las esquinas de un cuadrado-; por ejemplo, el número X romano respondería a este orden, como ocurre con la cruz de San Andrés. El diseño de los jardines de Babilonia fue el punto de partida de una larga, aunque amena, digresión en torno a las diversas figuras de carácter quincuncial -conos, rectángulos, rombos, pirámides- y su relación con el mundo botánico.

Browne observó que la mayoría de las flores de su entorno contenían cinco hojas, y la misma división numérica aparecía reflejada en incontables obras de la naturaleza -hojas, frutos, semillas, escamas de algunos peces-.

El Pentagrama, o estrella de cinco puntas, era el signo más poderoso de todos los signos

Pero mucho antes del nacimiento de Browne, desde la antigüedad, al número cinco se le ha venido asignando un carácter misterioso y secreto. El cinco era el número conyugal, lo que explica por qué Platón admitió a sus invitados nupciales agrupados en cinco. Entre los romanos, las ceremonias nupciales se iluminaban con cinco antorchas.

La péntada recibió también el nombre de hierofante, o sacerdote de los misterios, por su conexión con los éteres celestiales y la posibilidad de alcanzar, a través de él, la plenitud mística. Los pitagóricos enseñaban que los cuatro elementos -tierra, agua, aire y fuego- se hallaban impregnados de una sustancia llamada éter, el quinto elemento, base de la vitalidad y la vida. Por ello eligieron la estrella de cinco puntas, o pentagrama, como símbolo sagrado de la luz, la salud y la interpenetración. En Atenas, los recién nacidos eran consagrados al quinto día. En honor de Júpiter se sacrificaba un buey de cinco años. La pentalfa grabada sobre un anillo se empleaba como talismán para combatir los malos espíritus. Serapis curó a un ciego después de que se le hubiese hecho colocar cinco dedos sobre su altar, y su mano sobre sus ojos.

Los egipcios representaban las estrellas como una figura de cinco puntas, en alusión a los cinco aspectos capitales. Según Paracelso, el Pentagrama, o estrella de cinco puntas, era el signo más poderoso de todos los signos. Puesto que el cuerpo físico del hombre tiene cinco partes importantes y claramente diferenciadas -dos brazos, dos piernas y una cabeza, siendo ésta última la que gobierna las otras cuatro-, el número cinco ha sido adoptado como símbolo del hombre. Las cuatro esquinas de la pirámide representan las piernas y los brazos, y el vértice superior la cabeza, como muestra del poder superior que rige las cuatro esquinas irracionales. Las manos y los pies equivalen a los cuatro elementos -los pies, la tierra y el agua; las manos, el fuego y el aire-. El cerebro representa, por consiguiente, el sagrado quinto elemento -el éter-, que controla y une los otros cuatro. En la rosa de la antigua Fraternidad de Rosacruz figuraban dos filas de cinco pétalos -sutil alusión al número perfecto pitagórico-. El blasón familiar de Johan Valentin Andreae contenía cuatro rosas rojas sobre los ángulos externos de un aspa -o cruz- blanca, en clara referencia al matrimonio químico de Christian Rosencreutz, el presunto autor de las Nupcias Químicas y posible fundador, con otros tres, de aquella mística y secreta sociedad. El sello familiar de Martín Lutero contenía una rosa blanca con cinco pétalos. La mítica flor «no me olvides» se muestra con cinco hojas azules.

La magia negra ha recurrido al pentagrama hasta convertirlo en símbolo de las artes mágicas. Su particularidad es que la estrella puede estar quebrada en algún punto, no dejando que se toquen las líneas convergentes; o puede estar deformada, con líneas de distinta longitud; o bien se muestra invertida, con una punta abajo y dos arriba. Esta última recibe el nombre de pezuña partida , huella del demonio, o Cabra de Mendes. Cuando se giran las puntas de la estrella, quedando una sola hacia abajo, se anuncia la caída de la Estrella de la Mañana. A la entrada del río Ucero, junto a Burgo de Osma, se mantiene firme una pequeña ermita templaria adornada con un rosetón compuesto por una estrella invertida de cinco puntas redondeadas.

Los israelitas tenían prohibido comer el fruto de los árboles nuevos antes del quinto año. San Pablo prefería hablar cinco palabras en una lengua conocida que diez mil en una desconocida. El Salvador dio de comer a cinco mil personas con cinco panes de cebada; David empleó cinco piedras de río contra Goliat. Los antiguos mezclaban cinco partes de agua con el vino; Hipócrates observó una quinta proporción en la mezcla de agua con leche.

En el Sepher Yetzirah -uno de los pilares del cabalismo, escrito, según la tradición, por Simeon Ben Jochai en el año 161 y compilado en 1305 por Moses de León- se dice que Dios dispuso la combinación de las veintidós letras básicas de forma que pudieran emitirse con arreglo a las cinco partes de la boca humana: Guturales, Palatales, Linguales, Dentales y Labiales. La moderna ciencia fonética aún mantiene en nuestros días esta clasificación básica.