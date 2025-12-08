Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

De perdidos al río

La revolución de envejecer

Emilio Del Río

Emilio Del Río

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:48

Plinio el Joven escribió hace 2000 años una carta en la que hablaba de su amigo Espurina, un señor de 77 años que vivía retirado, ... jubilado diríamos ahora, con una rutina organizada y apacible. Esos setenta y siete años de entonces equivaldrían a los 100 de ahora. Tenía aún buena vista, oído fino, cuerpo ágil y lo único que tenía propio de la vejez era, cuenta Plinio, la prudencia. Qué frase tan bonita: «De la vejez, solo la prudencia». Ni amargura, ni achaques, ni obsesión por parecer más joven: solo una vida con sentido, serenamente vivida. Nada que ver con los gurús del 'antiaging' de Instagram. Porque ahora parecer viejo está prohibido. Hay que parecer eternamente joven: cremas, colágeno, bótox.

