Que cien años dure

Zeus castigó a Sísifo a empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña para verla rodar de nuevo hacia abajo, una y otra ... vez, durante toda la eternidad (y la eternidad es algo muy largo). Una condena sin fin, una tarea inútil y absurda. Sísifo es uno de los pocos condenados eternamente en el más allá, es decir, este castigo era algo muy excepcional ¿Cuál fue su culpa? ¿Qué hizo tan terrible para recibir esta condena?

Pues este humano, rey de Corinto (la mitología tiene geografía), intentó librarse de la muerte por dos veces ¡y casi lo consiguió! La primera, cuando la Muerte, Tánatos, vino a buscarlo, Sísifo la engañó con una treta y la encadenó. Durante un tiempo, nadie moría en la tierra. Incluso los soldados, heridos en batalla, sufrían graves dolores por las heridas, pero no morían. Los dioses apelaron a Zeus que, finalmente, intervino para localizar y liberar a Tánatos. Y mandó a Sísifo al mundo de los muertos, pero Sísifo engañó al mismísimo Hades con el pretexto de que no había recibido un entierro digno, y consiguió volver al mundo de los vivos. Zeus no podía permitir que ningún humano se librara de la muerte, lo mandó de nuevo al mundo de los muertos y decidió imponerle el más terrible de los castigos: vivir una eternidad inútil. Toda una lección de la mitología: ningún humano, ninguno, escapa a la muerte.

Recuerdo este mito al leer la conversación que mantuvieron esta semana los tiranos Xi Jinping y Vladímir Putin, cazada gracias a un micrófono abierto. Jinping dijo que «en el pasado era raro que alguien tuviera más de 70 años, y hoy en día se dice que a los 70 uno sigue siendo joven». Putin le contestó: «Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad». Sin saber que había un micro abierto, se permitieron filosofar sobre la edad, la biotecnología y la inmortalidad, como si fueran nuevos dioses del Olimpo. No se dieron cuenta de que quedaban retratados como lo que son: mortales obsesionados con durar para siempre.

Menos mal que los dioses lo dejaron claro desde el principio: la muerte es el límite para todos

Los dictadores sueñan con la inmortalidad para perpetuarse en el poder. La verdadera condena sería no poder librarnos nunca de ellos. Menos mal que los dioses lo dejaron claro desde el principio: la muerte es el límite para todos.

Y, sin embargo, los humanos siempre hemos soñado con la inmortalidad. Desde Gilgamesh, que buscaba desesperadamente la planta de la vida eterna, pasando por los alquimistas medievales con su piedra filosofal a los dictadores de nuestra era. Lo que ayer era planta mágica o piedra filosofal, hoy se llama biotecnología y trasplante de órganos. Cambian los nombres, pero el sueño es el mismo: escapar de la muerte. Pero nadie se libra. Menos mal, por que como dice el refrán, no hay mal que cien años dure.