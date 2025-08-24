La vida interior de un chatbot

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

Están por todas partes. Cada vez con más frecuencia responden a nuestras consultas bancarias, a las reclamaciones y dudas sobre salud o consumo. A toda ... hora. Escuchan nuestras cuitas, nos recuerdan la agenda del día, apoyan al niño en los deberes y le dan los buenos días a la abuela (y hasta una receta para aprovechar las sobras). Entrenados con millones de textos, algunos como Gemini, Copilot o ChatGPT pueden con casi todo. Otros emulan conversaciones con tu mejor amigo o tu terapeuta y llegan a convertirse, antes de que te des cuenta, en tu próxima pareja. Eugenia creó Replika en 2014, tras el fallecimiento de su mejor amigo, para poder seguir conversando con él. Hoy en día, millones de usuarios de esta y otras aplicaciones han diseñado compañeros virtuales a su medida. Y creen, de verdad, que tienen vida interior.

