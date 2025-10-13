Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades

La victoria de Corina

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido motivo, cómo no, de polémica. ¿Qué no lo es hoy en ... día? Hasta la paz genera conflicto. No solo en España, donde Iglesias, quién sabe si a la salida de su popular taberna, ha llegado a compararlo con la entrega «incluso a Adolf Hitler a título póstumo». Mientras, al otro lado del océano Atlántico, Trump, en calidad de eterno aspirante, se desahogaba impúdicamente. Porque quién, si no él, se había postulado. Y no solo ahora; también en la legislatura anterior. Ya lo tengo, debió pensar para sus adentros -tras impulsar, al filo de las campanadas, el pacto que ha dado tregua por fin a la guerra en Gaza-. Buen trabajo en equipo: comprometido Donald en Gaza, y la primera dama, Melania, en la devolución de niños robados por Rusia a Ucrania. Una meritoria labor en torno a dos de los conflictos más mediáticos de los últimos años, que suman miles de víctimas, entre ellos niños asesinados, heridos y desplazados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La victoria de Corina