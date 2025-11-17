Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La sombra de Epstein

Elvira García de Torres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

La sombra del caso Epstein se cierne sobre Donald Trump, como la tarde en El Ventorro sobre Mazón, o la corrupción en el entorno político ... y familiar sobre Pedro Sánchez. Se ha cerrado el círculo en Valencia. Pero Sánchez y Trump siguen en la brecha, contra viento y marea. La salvación de Trump pasa por demostrar que no tuvo conocimiento ni tomó parte en los abusos sexuales cometidos sobre menores de edad por una red de captación a gran escala. De la que se beneficiaban en primer lugar el instigador, Jeffrey Epstein. Pero también quienes, en aviones fletados por el empresario, volaron a su isla privada y abusaron de las jóvenes, aprovechando la oportunidad y la impunidad que da el poder.

