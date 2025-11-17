La sombra de Epstein

La sombra del caso Epstein se cierne sobre Donald Trump, como la tarde en El Ventorro sobre Mazón, o la corrupción en el entorno político ... y familiar sobre Pedro Sánchez. Se ha cerrado el círculo en Valencia. Pero Sánchez y Trump siguen en la brecha, contra viento y marea. La salvación de Trump pasa por demostrar que no tuvo conocimiento ni tomó parte en los abusos sexuales cometidos sobre menores de edad por una red de captación a gran escala. De la que se beneficiaban en primer lugar el instigador, Jeffrey Epstein. Pero también quienes, en aviones fletados por el empresario, volaron a su isla privada y abusaron de las jóvenes, aprovechando la oportunidad y la impunidad que da el poder.

Hasta ahora, el presidente ha hecho frente a los rumores basados en una fotografía y una felicitación de cumpleaños de dudoso gusto. La biógrafa de Virginia Giuffré, ya fallecida, la víctima más conocida, la que denunció con claridad los abusos y puso nombre y cara al príncipe Andrés, hizo una declaración exculpatoria, no definitiva. Sin embargo, la revelación en los últimos días de parte del expediente Epstein, que Trump se comprometió a hacer público, le coloca por primera vez en una situación difícil. En los correos hay referencias a su participación en los hechos y una caracterización negativa. Los humoristas de los programas nocturnos de la televisión estadounidense incrementaron las referencias a Epstein tras el intento fallido por parte de Trump de cancelar a Jimmy Kimmel en ABC, propiedad de Disney, y a Stephen Colbert, que tiene los días contados. Ahora arrecian con alevosía: la venganza se sirve en frío.

Tampoco pasa sus mejores días la portavoz de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Extremadamente fiel a Trump, es muy hábil en el manejo de preguntas en rueda de prensa. Pero ha tropezado con el caso Epstein, un hueso duro de roer: las preguntas de los periodistas a raíz de la publicación de los correos solo se pueden responder con un sí o un no. Solo no es no. De poco valen rodeos o la retórica inflamada. La denuncia de la actriz Stormy Daniels, que ya condicionó su anterior legislatura, es un juego de niños comparada con el caso Epstein: estamos hablando de menores. Por eso Trump, bajo amenaza permanente, se empeña en hacer ruido para controlar la agenda. ¿Qué medidas, siempre polémicas, son reales o condicionadas? La guerra de tarifas, la persecución de los inmigrantes, la operación Lanza y los rumores de invasión a Venezuela. Qué decir de la incansable búsqueda del premio Nobel de la Paz. Un paraguas. Una bomba de relojería. Hágase la luz.