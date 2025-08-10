Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lotería Gordo de La Primitiva del domingo: 12 jugadores ganan 14.966 euros y el bote sube a 9,8 millones

San Francisco, CA

ELVIRA GARCÍA DE TORRES

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:34

Junio, julio y agosto: México, Singapur, San Francisco. Es la última cita del año: catorce trayectos de avión, jet-lag, gastroenteritis, border-patrol y dos ... nuevos congresos que anoto en la lista, ya larga, de foros académicos internacionales. ¿Turismo académico? Estamos en un descanso tras el panel. ¿Y entonces qué viste en Washington -pregunta atónito-, no visitaste el Smithsonian? No, no vi mucho, tuve que terminar allí mi presentación. No puede creerlo. Nos hemos saltado el lunch: imponible exponer a la una con el estómago lleno. Son casi las cuatro y Michelle toma la iniciativa: sabe dónde comer a un precio razonable. Pasa, al fondo, anunciado por un aparatoso dispositivo, otro coche sin conductor. Es una plaga: pero no nos vayamos sin probar uno, Elvira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  4. 4

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  5. 5 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  6. 6

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  7. 7 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  8. 8 Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento
  9. 9 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  10. 10 Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias San Francisco, CA