Qué pasa con los bulos

ELVIRA GARCÍA DE TORRES

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:26

La desinformación no es un fenómeno nuevo: la alerta y la desconfianza hacia las noticias creció con fuerza entre la Primera y la Segunda Guerra ... Mundial por la enorme cantidad de bulos que se difundieron entre 1914 y 1945. No en vano el engaño (mentira o bulo) es una técnica clásica de la propaganda: para despistar al enemigo (el Día D los alemanes creyeron que el desembarco se produciría en Calais), minar su moral y elevar el apoyo de la ciudadanía. Hoy, aunque reina la confusión, no hay reacción social. Circularon cientos de bulos durante la pandemia y, más recientemente, sobre la guerra en Ucrania. Diríase que la verdad no importa: el fango, el «tú mientes», lo invade todo. ¿Quién dice la verdad? Ya se señala a los políticos como una fuente importante de desinformación. Esta enfermedad social, endémica, se llama infodemia.

