Muerte anunciada

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El asesinato del influencer Charlie Kirk ha puesto en el foco, una vez más, en un pequeño grupo de personas: aquellas capaces de influir significativamente ... en los pensamientos y las acciones de muchas otras a través de las redes, como apunta Juan Carlos Siurana en «Ética para influencers». Algunos influencers son nativos digitales. Otros, cantantes y actores, ya famosos, se proyectan en Internet aprovechando el tirón de las redes. Son los influyentes del siglo XXI, admirados e idolatrados. Envidiados. A menudo nos olvidamos, deslumbrados por el brillo de la fama o por el pedrusco de pedida de Georgina («Yo lo calificaría de ordinario»), de que atraen a partes iguales fans y haters. Expuestos a tormentas digitales, nunca saben si están en la cima o en el preludio de la caída. ¿Cuánto durará, cómo terminará esto? Influir en la era de Internet es una actividad de riesgo.

