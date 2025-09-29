Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Larga vida al Cronista Oficial

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:03

La Associació de Cronistes Oficials del Regne de València cuenta con la medalla al mérito cultural otorgada por la Generalitat Valenciana y con la Medalla ... d'Or de la ciudad de Valencia. Pero su patrimonio reside, más que en las condecoraciones, en la dedicación y la vocación de servicio de sus miembros. Conozco muy de cerca el trabajo, el entusiasmo y el compromiso de distinguidos cronistas (que todos lo son): la embajada -el honor- ocupa una parte central de sus vidas. Ser Cronista Oficial es una distinción honorífica, un cargo vitalicio sin remuneración que se ejerce por convencimiento y se define por un vínculo preciso: «no hay cronista sin pueblo». El cronista hace memoria y deja constancia con su firma, siguiendo una tradición milenaria basada en la observación, el testimonio, el mito y la leyenda.

