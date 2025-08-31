Los felices veinte

Muchos de los jóvenes que entrevisto vienen despreocupados, sin prepararse. Parece que no les importa. Pocos consiguen superar la fase de selección». Los profesores, todos ... en la etapa universitaria, escuchábamos impactados, entre bocado y bocado, a la experta en selección de personal. ¿Es este el futuro de nuestros estudiantes? Busqué rápidamente en el móvil la palabra del año del diccionario Oxford 2022. Sí, aquí está. Goblin mode (en modo duende): comportamiento autoindulgente, perezoso o egoísta, que rechaza las expectativas sociales y la perfección. ¿Será -pregunté- un efecto de la pandemia?

La expresión 'en modo duende' se puso de moda durante el confinamiento. Cómo olvidarlo. Nada de madrugar y salir corriendo. Tú, con tu pijama de Micky Mouse, de videoconferencia en videoconferencia. Ellos durmiendo a pierna suelta toda la mañana, conectados al aula digital. ¡Qué de sorpresas! Días para cocinar y leer, hacer deporte con cajas de leche y tomar una copa por Zoom. Todavía quedan señales del impacto según los expertos: códigos QR por todas partes, aumento del uso de tarjetas de crédito, banca y reuniones todo online. Redes. Plataformas. Más consumo de series en casa y más comida a domicilio.

Emily, decana y madre de una veinteañera, confesó haber leído, en busca de respuestas, 'La década decisiva. Por qué son importantes de los veinte a los treinta años'. Tanto insistió que al volver del congreso decidí leerlo. La autora, psicóloga y doctora en Filosofía, parte de la historia clínica de sus pacientes jóvenes y explica sus problemas en el trabajo y en las relaciones. No es un libro escrito pensando en los padres. Se dirige, y así lo expone en el prólogo, a los jóvenes veinteañeros. Sin embargo, los adultos se aferran a él con la esperanza de comprender al hijo, la sobrina, el primo o la nieta que da signos de pereza, inmadurez o inseguridad. Publicado en 2013, sigue siendo una referencia.

La década decisiva para ti, veinteañero, es la que estás viviendo. No es un año más, es la oportunidad de tu vida

El argumento principal es que hay que ayudar a los veinteañeros a interiorizar una noción: la década de los veinte es crucial y determinante para su futuro; no hay que esperar a los treinta ni fiarlo todo al futuro. No se trata solo de estudiar o de no hacerlo: es invertir en el mañana. Poner el foco y definir tus objetivos vitales. Aferrarse a un trabajo por pequeño que sea. Practicar la profesión con ahínco. Adaptarse al entorno laboral. Buscar relaciones duraderas. Y no esperar a los cuarenta para explorar la paternidad. Resumiendo, este es el mensaje: la década decisiva para ti, veinteañero, es la que estás viviendo. No es un año más, es la oportunidad de tu vida.