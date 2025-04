Compartir

Si está dispuesto a invertir 40.000 euros, ya puede tener una segunda residencia, pero no de verano: de emergencia. Naturalmente, sin vistas. Me refiero ... al búnker, la construcción de moda tras la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son los requisitos? Al menos 10 metros de profundidad, ventilación, paredes y puertas reforzadas y lo que se conocen como filtros 'NBC' (resistente a ataques de tipo nuclear, biológico y químico). En España hay algunos centenares privados, y cuatro públicos con protección antinuclear en Madrid y Toledo. Dado el coste de la vivienda y la escasez de soluciones, me temo que en breve los búnkeres ganen terreno como vivienda habitual.

La vida subterránea, de hecho, es algo bastante normal en ciudades como Montreal: una red de túneles subterráneos permite desplazarse en invierno con comodidad pese a las abundantes nevadas; también sortear el calor en verano. La ciudad, dinámica y participativa, lo es también en su versión subterránea: salidas del metro, galerías comerciales, actividades socioculturales, acceso a los aularios del campus metropolitano de la UQAM y al auditorio sede de la Orquesta Sinfónica de Montreal. Sin embargo, la construcción más vistosa y profunda que recuerdo es la de las minas de sal de Wieliczka, a quince kilómetros de Cracovia. Un descenso interminable, de 800 escalones, que abre las puertas a pasadizos increíbles: un museo de estatuas de sal, coronado -alerta: spoiler- por una sala bellísima, que puede visitar en Internet, si no entra en sus planes viajar a Polonia. El conjunto tiene el reconocimiento, muy merecido, de Patrimonio de la Humanidad. Como se imaginarán, los subterráneos de Montreal y Cracovia resultan mucho más apetecibles que un búnker low cost, construido a partir de un contenedor. Abandone la idea de los búnkeres unifamiliares: algunos de estos refugios pueden albergar hasta 5.000 personas. Sin embargo, el refugio masivo por excelencia es el metro. Lo hemos visto en Kiev. En los primeros meses de la guerra fue uno de los lugares más seguros de la capital, equipado con mantas, colchones, sillas, capaz de albergar a 90.000 personas a la vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, dio refugio a más de 100.000 londinenses. Las políticas de vivienda truncan la trayectoria vital de los jóvenes españoles Hablar de «solución habitacional» suena hoy a broma pesada: ni siquiera se busca en Google. Hace veinte años, en abril de 2005, la ministra Trujillo anunciaba los famosos -y polémicos- minipisos para jóvenes, de 25 metros cuadrados. En 2025, ni en propiedad, ni en alquiler. No se trata de captar votos: las políticas de vivienda truncan la trayectoria vital de los jóvenes españoles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión