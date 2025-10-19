Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Doña Pura

Elvira García de Torres

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

La imagen de la semana, más allá del ruido de la política, es Pura. Paiporta, 97 años: un año sin pisar la calle. El reportaje ... de María José Carchano, con imágenes de Txema Rodríguez, presenta a Pura como ella se merece: en toda su dignidad. Para quienes sólo ven en el periodismo villanía o fango, aquí está en toda su dimensión social y humana. Pura y el vecino que la rescató de una muerte segura la noche del 29 de octubre de 2024. Pura y Sergio, el legionario que le regaló alegría y ganas de vivir, andaluz él. Pura y los sanitarios del ejército que la atendieron. Metáfora todos ellos de la dana, parte y todo. Porque sí, el pueblo salva al pueblo, pero las instituciones públicas, aunque no siempre están a la altura, son imprescindibles tanto en los momentos de crisis como en la reconstrucción y la vuelta a la normalidad, que no es igual.

