En la despedida a Gan Pampols

Fue la decimoséptima ley aprobada en 2015: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, publicada en el BOE el 9 de julio ... de ese año. Un documento esencial para entender la tragedia sufrida en Valencia hace un año. Tras un desafortunado preámbulo («El descenso del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una realidad»), entran los artículos. La pregunta es, ¿por qué el robusto sistema de prevención y protección previsto en nuestra legislación falló tan estrepitosamente en la dana? La Ley deja meridianamente claro el impacto negativo que tiene en los ciudadanos la descoordinación de las administraciones públicas en las emergencias. Gan Pampols, exvicepresidente para la Recuperación, apunta a la descoordinación en la reconstrucción en la entrevista exclusiva publicada por LAS PROVINCIAS el domingo. Hablemos de coordinación.

La Ley 17/2015 establece nuestro derecho a recibir atención de las Administraciones públicas en caso de catástrofe, a estar informados sobre los riesgos, a tener análisis y estudios que informen y adelanten situaciones peligrosas. No solo menciona la necesidad de sensibilizar e informar; también de formar obligatoriamente en emergencias en centros no universitarios, una responsabilidad del Ministerio de Educación, con el apoyo del Ministerio del Interior y las comunidades autónomas. Cuando el ex teniente general Gan Pampols menciona en septiembre la autoprotección de las víctimas, no se trata de un reproche. En el artículo 7, la Ley dice así: «Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como evitar exponerse a ellos». No por adivinación, como recuerda en la entrevista. Autoprotección es saber que no debes bajar al garaje. Además de la alerta enviada a destiempo, falló la prevención estructural prevista en la Ley.

La coordinación de las administraciones públicas es un escudo de protección. La alerta (artículo 12) implica a las administraciones nacionales y autonómicas. Y la declaración de interés nacional en emergencias (artículo 23) aumenta las garantías: el Gobierno, o a instancias de las Comunidades Autónomas o los Delegados del Gobierno. Gan Pampols pide, en la despedida, coordinación «real y efectiva entre los tres niveles de la administración». Imaginen cinco años de descoordinación, destinados a evitar que la catástrofe se repita. Un recuerdo que estremece, en cada alerta, a los afectados. Qué se hizo, qué no se hizo, qué se hará. Carlos Mazón ha asumido al dimitir sus errores. Merecemos más; más que ruido, más que polémica, mucho más que una carrera electoral.