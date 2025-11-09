Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes

En la despedida a Gan Pampols

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

Comenta

Fue la decimoséptima ley aprobada en 2015: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, publicada en el BOE el 9 de julio ... de ese año. Un documento esencial para entender la tragedia sufrida en Valencia hace un año. Tras un desafortunado preámbulo («El descenso del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una realidad»), entran los artículos. La pregunta es, ¿por qué el robusto sistema de prevención y protección previsto en nuestra legislación falló tan estrepitosamente en la dana? La Ley deja meridianamente claro el impacto negativo que tiene en los ciudadanos la descoordinación de las administraciones públicas en las emergencias. Gan Pampols, exvicepresidente para la Recuperación, apunta a la descoordinación en la reconstrucción en la entrevista exclusiva publicada por LAS PROVINCIAS el domingo. Hablemos de coordinación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  7. 7 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  8. 8

    La Albufera: o agua o hacemos un parking
  9. 9 Salvamento Marítimo rescata a una joven atrapada en una cala de Benitatxell mientras practicaba paddle surf
  10. 10

    Gan Pampols: «Un Cecopi es todo menos lo que hemos visto; no puedes tomar una decisión con 21 interlocutores en una pantalla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En la despedida a Gan Pampols