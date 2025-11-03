En el corazón de Abastos
Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05
Si sacas buenas notas te felicitan; si no te animan. Es el mejor quiosco de toda Valencia». Es la voz de Pedro, adolescente. «Para mí ... es como si fuera mi segunda casa, por no decir la primera: el día que no voy parece que me falta algo». Calidad, servicio, productos y mucha paciencia (Nuria). Carina Paula llegó de Venezuela: «Cuando nadie creía en mí, me dieron esperanza. Te dan la mano, seas quien seas». El 4 de diciembre de 2023 me despedía en esta columna de Mariví: cerraba su quiosco. Hoy, con agradecimiento, digo adiós a quienes me han proporcionado tanta prensa y afecto, todo en uno, en los últimos años. Juan, migrante como yo tras el cierre de Mariví, lo resume así: «El momento diario de recoger la prensa ha sido inolvidable».
Kiosco Abastos cumple setenta años en el corazón de Arrancapins. Pero Álex y Charly han dado nueva vida al negocio. Simpáticos, habladores, confidentes, arrebatadoramente humanos; pero no se confundan: también vigías, conectores y vectores de información, profesionales. Todavía acude de vez en cuando la mujer del señor Blanco, cuarenta años al pie del cañón. Allí conocí a Teresa, candidata no oficial a 'presidenta del barrio'. A Norberto, campanero por vocación («ella es periodista, escribe en LAS PROVINCIAS»). A Ana, que falleció hace un mes. Me hablaron de Marta, periodista de la competencia, excelente exalumna. Me presentaron a Martita, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Supe que sería ella: viva, alegre, con una compostura impropia de su edad, heredada de su madre. Kiosco Abastos fue noticia en el diario el día que Marta Mercader Roig, falla Alberic-Heroi Romeu -que fue la mía-, recibió la llamada.
Aunque Álex es periodista, Charly vive en la noticia: «Elvira, escucha, se han llevado a los sintecho». Hemos seguido cada semana las ocurrencias del barrio y, los jueves, las crónicas de Álex para Radio Atlántica en Mar del Plata, Argentina. Abre Ale, voz inconfundible: «Alesito, ¿cómo estás desde Valencia?». Me emociona recordar, dice Álex haciendo memoria, a los jóvenes en Abastos: con sus palos, sus escobas, sus cubos; la alegría de las Fallas y la gente que nos dejó entrar en sus vidas. «Kiosco en Argentina se escribe así, con ka: es un pequeño almacén. Y eso quisimos recrear al rejuvenecer el negocio». Kiosco Abastos seguirá repartiendo prensa y productos en la esquina de Alberique a María José, Olivier, Manuel, Amparo, Raúl, Concha, Ramón, Emilio, Vicente. A tantos. Hemos hablado, nos hemos reído. Nora: «Voy con mi hijo siempre que puedo». Una familia. Mucho más que clientes, mucho más que un quiosco.
Kiosco Abastos cumple setenta años en el corazón de Arrancapins
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión