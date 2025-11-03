Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

En el corazón de Abastos

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

Si sacas buenas notas te felicitan; si no te animan. Es el mejor quiosco de toda Valencia». Es la voz de Pedro, adolescente. «Para mí ... es como si fuera mi segunda casa, por no decir la primera: el día que no voy parece que me falta algo». Calidad, servicio, productos y mucha paciencia (Nuria). Carina Paula llegó de Venezuela: «Cuando nadie creía en mí, me dieron esperanza. Te dan la mano, seas quien seas». El 4 de diciembre de 2023 me despedía en esta columna de Mariví: cerraba su quiosco. Hoy, con agradecimiento, digo adiós a quienes me han proporcionado tanta prensa y afecto, todo en uno, en los últimos años. Juan, migrante como yo tras el cierre de Mariví, lo resume así: «El momento diario de recoger la prensa ha sido inolvidable».

