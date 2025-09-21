Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un ciudadano anónimo ejemplar

Elvira García de Torres

Elvira García de Torres

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:44

No sabía hoy si escribir sobre Trump y su guerra contra los medios de comunicación. La ofensiva se ha cobrado ya dos víctimas en los ... humoristas Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. La pregunta es: ¿Qué pasará con Jimmy Fallon (The Tonight Show, emitido por la cadena NBC)? Adorado por los famosos, tiene a su favor su fina inteligencia, el diseño milimétrico, medido, de sus monólogos y el recitado siempre a modo de travesura. O de Google, que sigue en mi agenda desde que visité la sede en agosto. Lo merecen los 25 años de los premios «Valencianos para el siglo XXI», precioso homenaje de LAS PROVINCIAS a las víctimas de la dana, a la sociedad valenciana y al periodismo. Roig Arena, impresionante por dentro y por fuera. En el escenario, la constatación serena de lo que somos. La terraza crisol y punto de encuentro. También las mujeres, víctimas ahora del terrible fallo de las pulseras antimaltrato.

