Los barracones de la dana

Empiezan el curso político y el escolar y cada septiembre se repite la imagen: para miles de alumnos el curso arranca en barracones. Los titulares ... sobre el inicio escolar ganan por goleada. Pero el comienzo del 'curso' político también es noticia. La metáfora tiene gracia, pero no resiste la comparación, porque cuando los representantes políticos se sientan en el pupitre lo hacen en un hemiciclo cuidado, moderno o tradicional, bien equipado, con tecnología a la última. La mesa presidencial ejerce la dirección y asegura el cumplimiento de las normas (de manera más o menos estricta según quién sea el infractor). Alguno es expulsado. Los hay díscolos, aplicados, graciosos, alborotadores, ausentes y, cómo no, distraídos con el móvil. Tienen grandes dificultades para trabajar en grupo y aumenta, en el patio, la violencia verbal. Frente a las urnas unos aprueban, otros suspenden y algunos abandonan.

El inicio de curso escolar, el auténtico, tiene lugar en los centros de enseñanza en todas las etapas y ciclos formativos. Al contrario de lo que afirma el refranero popular, el saber sí ocupa lugar. El encuentro entre alumno y profesor, maestro y aprendiz, es en sí mismo un acto de escuela y crea escuela. Pero el aula es el templo, una cuna del saber. El estado de los campus estadounidenses, la magnificencia de los edificios y la jardinería, sorprende a primera vista. ¿Qué pesa más, cuando hablamos de educación, la forma o el fondo? Hay un mensaje implícito: la forma acompaña al fondo y anuncia su importancia a través del cuidado, el mimo. También de quienes los ocupan: directivos, profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios. El espacio es un símbolo, muy patente en el diseño de la Universidad Autónoma de México (UNAM), un campus fruto de la colaboración y esfuerzo de una generación de intelectuales, políticos y artistas. La imagen transmite ese mensaje con fuerza, de forma eficaz y universal.

El barracón es una lacra y una de las asignaturas pendientes de la educación en España (50.000 estudiantes en 2019) y en la Comunitat Valenciana donde, pese a las promesas, el Botánic no puso remedio. LAS PROVINCIAS inicia -fiel a su misión- el repaso a la situación de las poblaciones afectadas por la DANA. En varias, tras la destrucción, se han levantado aulas provisionales, que se suman a las existentes, exacerbando el problema. Cuando toma asiento el político, en algún lugar un alumno lo hace en un barracón. La educación es el futuro, pero se construye en el presente. Aunque hay avances, planificar, ejecutar y acabar con los barracones es una prioridad.