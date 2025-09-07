Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los barracones de la dana

Elvira García de Torres

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26

Empiezan el curso político y el escolar y cada septiembre se repite la imagen: para miles de alumnos el curso arranca en barracones. Los titulares ... sobre el inicio escolar ganan por goleada. Pero el comienzo del 'curso' político también es noticia. La metáfora tiene gracia, pero no resiste la comparación, porque cuando los representantes políticos se sientan en el pupitre lo hacen en un hemiciclo cuidado, moderno o tradicional, bien equipado, con tecnología a la última. La mesa presidencial ejerce la dirección y asegura el cumplimiento de las normas (de manera más o menos estricta según quién sea el infractor). Alguno es expulsado. Los hay díscolos, aplicados, graciosos, alborotadores, ausentes y, cómo no, distraídos con el móvil. Tienen grandes dificultades para trabajar en grupo y aumenta, en el patio, la violencia verbal. Frente a las urnas unos aprueban, otros suspenden y algunos abandonan.

