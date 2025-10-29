Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La legalidad como escudo del impune y el 'caso Sánchez'

Debemos exigir que nuestros líderes no solo cumplan con la ley, sino que actúen con arreglo a principios éticos inquebrantables

ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZEX CONSELLERA DE JUSTICIA E INTERIOR

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:15

Comenta

En el teatro de la política moderna, el positivismo jurídico ha dejado de ser una teoría académica para convertirse en el manual de autojustificación de ... la inmoralidad. La adhesión ciega a la legalidad formal es la coartada perfecta para aquellos que buscan saquear el interés público sin mancharse las manos con una condena penal. La pregunta cínica que rige sus despachos es simple y devastadora; ¿Es penalmente imputable? Si la respuesta es negativa, el acto -por más destructivo o injusto que sea para la sociedad- queda blanqueado bajo el manto de la corrección procesal. Esta visión reduce la política a un juego de supervivencia legalista, donde la ética es desechada como un estorbo sentimental.

