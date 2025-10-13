Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Auschwitz no fue una escala de 48 horas

Equiparar la experiencia de ser retenido, incluso bajo custodia militar, con el confinamiento en un campo de exterminio es una banalización del sufrimiento

ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ EX CONSELLERA DE JUSTICIA E INTERIOR

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:18

Sostiene el Sr Bordera, diputado independiente del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, que el trato recibido por los miembros de la Flotilla Global ... Sumud por parte de Israel durante su arresto, flotilla de la que él formaba parte como tripulante, era equiparable con el que sufrieron los prisioneros de Auschwitz, el complejo de campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en el que fueron asesinadas más de un millón de personas. Concretamente afirmó que «han sufrido todas las personas que han pasado por ese auténtico campo de concentración, que está entre Guantánamo y Auschwitz».

