La pobreza cambia, nuestra respuesta también
ELENA SÁNCHEZ CALVOPRESIDENTA DE CASA CARIDAD VALENCIA
Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26
En Casa Caridad llevamos casi 120 años al lado de las personas más vulnerables de Valencia. Esa trayectoria nos da perspectiva para afirmar algo que, ... por desgracia, comprobamos cada día: la pobreza no sólo no desaparece, sino que cambia y se transforma. Cambian los rostros, cambian las causas, cambian los retos a los que nos enfrentamos. Y también debe hacerlo nuestra forma de responder.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.