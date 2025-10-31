Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Con el robo en el Louvre, en siete minutos, Francia perdió parte de su historia

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:14

Mis abuelos tenían una joyería en el Casco Viejo de Bilbao. En la trastienda, mientras mordía el bocadillo de la merienda, veía a mi abuelo, ... absolutamente concentrado con su 'súper ojo', un artilugio que se incrustaba en la cuenca mientras sujetaba con pinzas una esmeralda refulgente. Un foco potente escupía una luz reveladora, a la que rodeaba una oscuridad litúrgica en la que se escuchaban su respiración y mis mordiscos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

