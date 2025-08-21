Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fuego

El brillo de medidas políticas cortoplacistas alcanza los cuatro años de mandato

ELENA MORENO SCHAREDRE

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:22

Hay incendios por todas partes y los expertos dicen que la naturaleza, de algún modo, tiene mecanismos para neutralizarlos y que el problema empieza cuando ... estos sobrepasan lo natural, es decir los que provoca el hombre. Los políticos aplican medidas cortoplacistas cuyo brillo alcanza los cuatro años que dura el mandato. Pero el campo, la naturaleza, los montes no registran los éxitos o fracasos, tienen esa jodida eternidad que pone las vergüenzas al aire y las leyes 'verdes' que eliminan el pastoreo, o privatizan los medios de extinción, además de la poca inversión, no pueden evitar lo que está pasando en estas últimas semanas.

