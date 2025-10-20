Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería

España ante el talento ¿sobrevivir o liderar?

La falta de políticas estables de I+D, la precariedad laboral y la rigidez del mercado limitan la retención de jóvenes cualificados

ELENA DE LA POZA PLAZA, VICERRECTORA DE EMPLEO, FORMACIÓN PERMANENTE Y LENGUAS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

No hay duda de que vivimos un apasionante momento histórico en el que el talento humano ha dejado de ser un simple recurso laboral para ... convertirse en el principal motor de valor, innovación y cohesión social. En una economía globalizada, interconectada y tecnológicamente acelerada como nunca, la capacidad de un país o de una organización para atraer, desarrollar y retener talento se ha convertido en un indicador decisivo de competitividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  8. 8 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España ante el talento ¿sobrevivir o liderar?