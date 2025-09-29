Terrorismo, narcotráfico y política

Según el diccionario de la RAE terrorismo es: dominación por el terror, sucesión de actos de violencia para infundir terror y/o actuación criminal de ... bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Narcotràfico es el comercio de drogas tóxicas a gran escala. Per se, el narcotráfico no tiene que conllevar terrorismo. Traficar con drogas es ilegal, si se hace al margen de las normativas vigentes, pero solo se aproxima al terrorismo cuando ejerce violencia o intimidación sobre un número importante de personas o se usa con fines políticos, caso que se puede definir como narcoterrorismo.

Es más común el narcosoborno que el narcoterrorismo, a mi entender, aunque cuando las organizaciones narcotraficantes se hacen poderosas y se convierten en bandas criminales organizadas están a un paso de inducir miedo y dominación por terror a las poblaciones en las que se establecen y por tanto convertirse de facto en terroristas, aunque la alarma social no tenga, en principio, fines políticos como apunta la definición.

Cierto es que, en determinados Estados, su influencia y poder es tal que es muy difícil deslindar cuándo la violencia tiene fines políticos y cuando no, porque depende fundamentalmente de la implicación de los 'capos' de las bandas criminales en la política o la de los políticos en las bandas, sea de facto o a título lucrativo.

Es de suponer que cuando el gobierno de EEUU, a través de una figura tan importante como la del fiscal general lanza esa definición contra un Estado es porque tiene documentados con claridad hechos que lo prueben de forma irrefutable. Lo contrario sería una utilización perversa de su poder, no descartable habida cuenta la deriva autocrática de la política norteamericana, con decisiones que han sido rechazadas por jueces del país.

Las organizaciones mafiosas sí pueden infiltrar el propio Estado, pero su denuncia como organizaciones narcoterroristas a nivel global es un paso que los denunciantes tienen que pensar bien, pues equivale a declarar esos Estados contrarios a derecho y obligaría a cortar todo tipo de relaciones con ellos, incluidas las económicas, no poco importantes para los ciudadanos y empresas de esos países (y no solo con Venezuela).

La responsabilidad de esas decisiones es amplia y profunda porque implica, y puede ser otra forma de intimidación, a poblaciones que nada tienen que ver con el narcotráfico, sino lo sufren, aunque sus dirigentes sí lo tengan. Una cosa es que se etiquete a un Estado, como pueblo, como terrorista o narcoterrorista y otra muy distinta que sus responsables políticos puedan serlo, con mayor o menor implicación, aunque seguro que no todos los que forman la amplísima estructura de un poder gubernativo.

Se nos ha dicho y enseñado que «Política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado para una nación» (Ortega y Gasset J.; 'Mirabeau o el Político') con el fin de «procurar bien común» (Leibniz). En muchos casos ese fin «se olvidó porque se prefirió el bien de unos aunque se produjera la miseria de otros». A partir de ahí, «la política hubo de definirse también como la gestión de la miseria de muchos o de la mayor parte, y el político se convirtió en administrador de residuos, remanentes, desecho, escoria, escombro, basura...humana. Merderos de oficio» (A. Andreu; 'Sideraciones 1'). Dura consideración y no siempre justa. A cada uno, lo suyo.

Ese olvido puede empezar por pequeños detalles, aparentemente insignificantes, pequeñas desviaciones de poder, pero poco a poco se van sobrepasando los límites, uno tras otro, para acabar en cambios radicales del sentido de la política al convertirla en fuente de poder autocrático con el olvido completo del bien común en aras de los intereses del autócrata y sus correligionarios o los que interesadamente lo apoyan para obtener y mantener beneficios.

La colonización de las estructuras del estado por mafias de narcotráfico es un escalón más, casi el último, de esa degeneración que voluntaria y conscientemente hace derivar las democracias hacia las autocracias, tan comunes en el mundo, eludiendo lo finalmente importante de la política: «Que se entiendan los hombres para que puedan empezar los niños con esperanza y terminar los viejos en paz» (A. Andreu; 'Sideraciones Samaritanas').