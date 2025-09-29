Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Terrorismo, narcotráfico y política

La colonización de las estructuras del estado por mafias de narcotráfico es un escalón más, casi el último, de esa degeneración

EDUARDO BENLLOCH GARCÍA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:51

Según el diccionario de la RAE terrorismo es: dominación por el terror, sucesión de actos de violencia para infundir terror y/o actuación criminal de ... bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Narcotràfico es el comercio de drogas tóxicas a gran escala. Per se, el narcotráfico no tiene que conllevar terrorismo. Traficar con drogas es ilegal, si se hace al margen de las normativas vigentes, pero solo se aproxima al terrorismo cuando ejerce violencia o intimidación sobre un número importante de personas o se usa con fines políticos, caso que se puede definir como narcoterrorismo.

