Indecible e inaceptable

En lo que más ha progresado el país es en la división, la polarización y la ruptura de los consensos básicos que permitieron una Transición que fue ejemplar

EDUARDO BENLLOCH GARCÍA

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22

El 21 de mayo de 2017, a los pocos minutos de saberse reelegido como Secretario General del PSOE, PSanchez pronunció con rotundidad: «Haré lo indecible ( ... para desalojar a Rajoy)...»". Lo indecible, o sea, «lo que no se puede decir» o es «tan grande que no se puede explicar en toda su intensidad». Se suponía que esto último, en beneficio de todos, es lo que quiso significar y los ciudadanos quedamos a la espera de cómo se traducía en hechos.

