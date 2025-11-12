Indecible e inaceptable

El 21 de mayo de 2017, a los pocos minutos de saberse reelegido como Secretario General del PSOE, PSanchez pronunció con rotundidad: «Haré lo indecible ( ... para desalojar a Rajoy)...»". Lo indecible, o sea, «lo que no se puede decir» o es «tan grande que no se puede explicar en toda su intensidad». Se suponía que esto último, en beneficio de todos, es lo que quiso significar y los ciudadanos quedamos a la espera de cómo se traducía en hechos.

Se esperaba que para las siguientes elecciones su programa plasmaría lo que en aquel momento no era posible u oportuno decir o explicar. Y sí, en el programa había proyectos y declaraciones sustanciales, aunque no consiguiera la mayoría necesaria para poder gobernar. A partir de ese momento empezaron a surgir hechos indecibles también en el programa, o sea, proposiciones que no se especificaron o, incluso, que el programa decía que no se podían o no se debían hacer, sí eran factibles para -sin decirlo reviamente- poder armar una mayoría parlamentaria que lo aupara y mantuviera en la Presidencia del Gobierno. Por poner unos ejemplos, sin ánimo exhaustivo, su aproximación a Podemos, que tuvo que introducir en el propio gobierno, o su coalición con el independentismo vasco y catalán de cualquier signo. Con el tiempo, y su forma de entender el (su) poder, han ido apareciendo más y más hechos plasmados en decretos propios o en leyes, apoyadas en su heterogénea mayoría, que realmente nunca se dijeron previamente.

Surgió no solo lo indecible sino lo impensable e incluso lo imposible. O lo que debiera ser impensable y debió ser imposible. No hace falta detallar lo que hemos vivido ya en estos últimos años que incluso ha sacudido los cimientos constitucionales de nuestro Estado y ha impulsado una grave polarización del país que hace difíciles, cuando no imposibles, políticas consensuadas necesarias social y económicamente para todos los españoles, incluidos los que no quieren serlo, aunque quieran beneficiarse de forma especial y preferente del reparto de beneficios (financiación especial, por ejemplo).

Paralelamente han ido surgiendo datos y hechos que han conducido a que parte de la cúpula del partido Socialista, que lidera PSanchez, haya acabado siendo llamada por la Justicia y estén actualmente investigados por hechos que deberían ser imposibles, aunque no impensables.

Así se ha pasado de un acceso al poder que fue indecible e injustificable, aunque lo intenten llamándolo «progreso», a un ejercicio del mismo con actividades que son inimaginables en gentes que, por su alta responsabilidad pública, debieran ser ejemplares e intachables. Unas personas, elegidas por el propio PSanchez, con actividades que en unos casos ponen de manifiesto una ética laxa y en otros, simple y llanamente, son presuntamente delictivas.

En manos de los jueces está la investigación, análisis, deliberación y sentencia definitiva. Y afortunadamente los jueces están demostrando, una vez más, rectitud, profesionalidad e independencia. Los ciudadanos de a pie confiamos en ellos y echamos solo de menos que dispongan de más medios para que sus ineludibles procesos tengan más agilidad. Es dura la incertidumbre del pueblo ante hechos que, presuntamente, pueden afectar a sus dirigentes y de rebote a la organización del Estado.

De momento en lo que más se ha progresado en el país es en la división, en la polarización y en la ruptura de los consensos básicos que permitieron una Transición que fue ejemplar. No merecemos que aquel inmenso esfuerzo que costó llegar a una democracia representativa, moderna y homologable, sea malbaratado como se está haciendo. Eso no se podrá llamar jamás progreso, aunque se finja lo contrario.

Cuando se habla de progreso no basta con la palabra, hay que definir con claridad hacia dónde y en qué áreas se progresa, cuáles son los peligros y beneficios de esa dirección en la que se quiere progresar, a quién afecta y cuál es su alcance. No vaya a ser que nos estén vendiendo un progresismo que sólo beneficia a algunos y deja sin mejoras a los que, además, más lo necesitan. Hay direcciones que son malas por perjudiciales para la mayoría, y da la impresión de que vamos hacia ellas. Bien advertidos. No vaya a ser que lo indecible sea, solo y simplemente, inaceptable.