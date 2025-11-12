Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Francisco Pérez Llorca. EFE/ Biel Alino

La necesaria estabilidad

La apuesta de Feijóo por Pérez Llorca debe servir para centrarseen los problemas de la Comunitat y orillar los asuntos de partido

Editorial

Editorial

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:31

La dirección nacional del PP se ha decantado por Juanfran Pérez Llorca como candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Se ... tendrá que someter a una investidura en la que precisará de los 13 votos de Vox, partido con el que los populares siguen negociando un acuerdo programático. La elección del actual síndic de los populares en Les Corts era la preferida de la organización valenciana y viene a representar una cierta continuidad con su antecesor en el cargo. Otras opciones que se habían barajado, como la de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, así como la convocatoria adelantada de elecciones, han quedado descartadas. En el primer caso, por las reticencias hacia su figura por parte de los presidentes provinciales, que en un inaudito desafío a Génova verbalizaron sus preferencias. En cuanto a la posibilidad de acudir ya a las urnas, la idea que ha manejado el PP ha sido siempre la de agotar la legislatura, aunque la encuesta publicada por LAS PROVINCIAS y ABC apuntaba a una repetición del triunfo del bloque de derechas, si bien con un trasvase de escaños de los populares a Vox.

