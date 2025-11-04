El interés general por delante de las siglas

Los acontecimientos se precipitaron a partir del funeral de Estado y un año después de la tragedia Carlos Mazón ha arrojado la toalla y ha ... anunciado que presenta su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Una de sus frases en la comparecencia -«ya no puedo más»- viene a simbolizar el inútil calvario que ha sufrido en estos doce meses y que le habría llevado a tomar la decisión de renunciar. Una medida que, a la vista de las explicaciones ofrecidas, llega tarde. Porque su voluntad de liderar las labores de reconstrucción y de no pasar a la historia como el president de la dana no resiste la comparación con el reconocimiento de que se equivocó al mantener su agenda el 29 de octubre de 2024, con la famosa comida en El Ventorro, o que debió de haber pedido al Gobierno la declaración de emergencia nacional. No se trata de circunstancias sobrevenidas sino de factores que ya estaban sobre la mesa desde el minuto uno y que en buena lógica podrían haber desembocado en el mismo desenlace que se ha escenificado ahora.

Una vez ha decidido apartarse, se abre la incógnita sobre la sucesión de Mazón. Y es en este momento crítico para la Comunitat Valenciana cuando más que nunca cabe exigir a los partidos -a todos, no sólo al PP, que es quien gobierna- responsabilidad institucional, altura de miras y sentido de Estado. No es la hora de tacticismos electoralistas a la búsqueda del mayor rédito en las urnas. Es, por el contrario, una situación excepcional en la que los líderes, los representantes del pueblo, deben ser capaces de poner el interés general por delante de sus siglas. Porque lo que está en juego es el futuro de toda una región, pero especialmente de la zona de la provincia de Valencia que se vio afectada por las inundaciones.

No es fácil entender, por consiguiente, algunos movimientos que se han producido en el seno del PP en los últimos días. Como la presión que los presidentes provinciales habrían ejercido sobre la dirección nacional para bloquear a la candidata preferida por Génova, María José Catalá. Aireando unas diferencias y exhibiendo sin pudor unos personalismos que no encajan en el cuadro de principios éticos y objetivos ineludibles que, como decíamos antes, debería presidir la intervención de los partidos.

La dimisión de Mazón podría haber abocado a la convocatoria de elecciones anticipadas, opción que no está del todo descartada si el PP no consigue ponerse de acuerdo en el sustituto o si Vox se resistiera a apoyar al nombre que propongan los populares y que en este momento todo apunta hacia el secretario general, Juanfran Pérez Llorca. Que los valencianos tuvieran la posibilidad de votar era una salida razonable a la crisis política, sin que no hacerlo reste legitimidad democrática al que ocupe la Presidencia de la Generalitat. Los populares prefieren, por ahora, agotar la legislatura y proceder a un recambio que requerirá de un nuevo pacto con la formación que lidera Santiago Abascal. En cualquier caso, es preciso insistir en la llamada a la responsabilidad colectiva. Extensible no sólo a los dos partidos que suman la mayoría parlamentaria -el PP y Vox- sino a los dos de la izquierda, cuyo único programa de gobierno parece ser el de servirse de la tragedia para auparse hasta el Palau de la Generalitat. Pretensión en la que los socialistas van a chocar contra la dura realidad de las ausencias y de la resistencia a intervenir del Gobierno de Pedro Sánchez durante la dana y en los días posteriores. Apartado Mazón de la primera línea, el líder socialista y algunos de sus colaboradores (Ribera, Polo, Bernabé, Marlaska...) se han quedado sin el dique de contención que los protegía.