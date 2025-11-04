Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El interés general por delante de las siglas

La inevitable dimisión de Mazón no puede abrir un periodo de convulsión, de luchas internasy de personalismos carentes del mínimo y exigible sentido de Estado

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:31

Los acontecimientos se precipitaron a partir del funeral de Estado y un año después de la tragedia Carlos Mazón ha arrojado la toalla y ha ... anunciado que presenta su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Una de sus frases en la comparecencia -«ya no puedo más»- viene a simbolizar el inútil calvario que ha sufrido en estos doce meses y que le habría llevado a tomar la decisión de renunciar. Una medida que, a la vista de las explicaciones ofrecidas, llega tarde. Porque su voluntad de liderar las labores de reconstrucción y de no pasar a la historia como el president de la dana no resiste la comparación con el reconocimiento de que se equivocó al mantener su agenda el 29 de octubre de 2024, con la famosa comida en El Ventorro, o que debió de haber pedido al Gobierno la declaración de emergencia nacional. No se trata de circunstancias sobrevenidas sino de factores que ya estaban sobre la mesa desde el minuto uno y que en buena lógica podrían haber desembocado en el mismo desenlace que se ha escenificado ahora.

