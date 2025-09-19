Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Debe mejorar, peor no puede jugar el Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

Digerir lo que ha pasado en Barcelona es muy difícil, realmente ha sido un golpe muy duro para este Valencia, pero tampoco vamos a hacer ... leña y leña y leña del árbol caído. Yo creo que las cosas no están funcionando bien, todos lo sabemos, no se encuentra el equipo. Como dijo Piqué en su momento, es lo que hay. Esto por lo menos hasta diciembre, ya veremos lo que pasa después en el mercado de invierno, pero la solución está en que el trabajo sea lo más importante. Pero, claro, hay que motivar a los muchachos, de qué manera no sé, no soy entrenador del Valencia, pero de alguna manera tienen que buscar la forma de que esto cambie, porque si no las cosas se pueden poner muy muy bravas. No vamos a decir que ya el Valencia está descendido, ni mucho menos, hay equipos que están debajo del Valencia y que las posibilidades que tienen también son muy poquitas de llegar a salvarse, pero eso no es lo que importa, lo que importa es el Valencia, nuestro Valencia, y no está demostrando absolutamente nada.

