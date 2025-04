¿Y si un puente pudiera avisar antes de romperse?

La infraestructura del siglo XXI no puede construirse con herramientas del siglo XX»- Andrew Wolstenholme, director del Crossrail de Londres. Cuando una infraestructura falla ante ... un fenómeno extremo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿se podría haber evitado? En octubre de 2024, la dana que azotó la provincia de Valencia dejó a su paso un escenario devastador: carreteras colapsadas, puentes dañados, estaciones anegadas. Sin embargo, en algunos puntos críticos, donde se había implantado un control más exhaustivo y una planificación digital avanzada, los daños fueron menores. Lo que marca la diferencia no es solo el diseño, sino cómo integramos la tecnología desde el primer minuto del proyecto. Aquí es donde el BIM se convierte en un verdadero cambio de paradigma.

Esa tecnología se llama BIM, Building Information Modeling. Aunque inicialmente asociada a la edificación, su verdadero potencial está emergiendo en el ámbito de las infraestructuras públicas: carreteras, canales, puentes o redes de abastecimiento y saneamiento.

BIM no es una herramienta de modelado tridimensional, sino una metodología que gestiona todo el ciclo de vida de una infraestructura: desde su diseño, construcción y mantenimiento, hasta su eventual reconstrucción. Con BIM, cada infraestructura puede tener un gemelo digital: una réplica virtual que permite conocer su estado real, anticipar fallos y optimizar recursos.

Pensemos en cómo ha evolucionado la automoción: hoy en día, tu coche te avisa si se pincha una rueda, si la batería se agota o si debes cambiar el aceite. Ya no esperamos a que se rompa; actuamos antes. ¿Por qué no exigirle lo mismo a una carretera o un puente? Gracias a BIM, esto ya es posible. Con sensores integrados en el gemelo digital, una autovía puede alertar sobre deformaciones, acumulación de agua, deterioro de firmes o problemas estructurales antes de que se conviertan en emergencias.

Así como los coches modernos nos alertan cuando debemos cambiar el aceite o si una rueda se ha pinchado, las infraestructuras diseñadas con BIM pueden hacer lo mismo: avisar antes de que aparezca un problema. Al estar conectadas a sistemas inteligentes que monitorizan su estado en tiempo real, detectan cualquier anomalía y permiten un mantenimiento predictivo, no reactivo. Esta diferencia no solo puede ahorrar millones en reparaciones, sino también evitar accidentes y proteger vidas.

El verdadero poder del BIM se despliega durante la operación y el mantenimiento. Una carretera proyectada con esta metodología puede incorporar sensores que informan del tráfico, la climatología o el desgaste del firme. Con esa información, se pueden programar actuaciones antes de que el problema se agrave: reparar, reforzar o cerrar temporalmente por seguridad. Gracias a BIM, la infraestructura ya no es pasiva: responde, aprende y se adapta.

Durante las recientes inundaciones en l'Horta Sud y en la Ribera, donde yo soy vecino, disponer de información precisa habría permitido actuar con rapidez en el barranco del Poyo. Con BIM, se puede saber qué ha fallado, qué materiales hacen falta y cuánto costará la reparación.

Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Valencia y Castellón llevamos años a la vanguardia, formando a todos nuestros colegiados en esta tecnología. No se trata solo de adaptarse, sino de liderar. Queremos que nuestros ingenieros sean los profesionales de referencia en la aplicación de BIM a las infraestructuras.

En este sentido, la Jornada BIM que celebraremos el 8 de mayo en Valencia es una cita clave. Reúne a expertos nacionales e internacionales que comparten experiencias reales, herramientas innovadoras y métodos de trabajo que están transformando el sector. Este foro potencia el conocimiento y genera sinergias entre profesionales y administraciones.

Nuestro objetivo es claro: que en cada obra pública haya un ingeniero técnico de obras públicas o un ingeniero civil preparado para aplicar BIM. Que las infraestructuras no solo se construyan bien, sino que estén monitorizadas y listas para adaptarse. La tecnología no es un lujo: es una necesidad. Y BIM se está consolidando como el lenguaje común entre proyectistas, constructores, mantenedores y gestores. Un lenguaje que optimiza recursos, reduce errores y mejora la vida de las personas. La ingeniería civil no se mide solo en hormigón o acero. Se mide en vidas protegidas, servicios garantizados y territorios conectados. En esa misión, BIM ha venido para quedarse.

Desde nuestro Colegio seguiremos impulsando esta revolución silenciosa. Porque creemos en una ingeniería civil que responde a los retos del presente con la mirada puesta en el futuro. Porque creemos en profesionales preparados, formados y comprometidos. Porque el futuro se construye -y se reconstruye- bajo nuestros pies.