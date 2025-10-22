Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corberán y Baraja

El técnico salvó al Valencia del descenso y Lim le dio las llaves del proyecto junto al ¿CEO? Gourlay. Y ahora resulta que las puertas no se abren

Kike Mateu

Kike Mateu

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:20

Me empieza a preocupar el Valencia. El Valencia y Corberán. Me habrán leído en multitud de ocasiones escribir -y escribir bien- del entrenador de Cheste ... desde que comenzó esta temporada. Obviamente por su medio año excepcional del curso pasado y porque me parecía justo dejarle construir este. Tengo una máxima en la vida: no olvides a quién te ayudó. Me pasó con Baraja y me pasa con Corberán. Mi tolerancia y mano izquierda con los dos últimos entrenadores del Valencia tiene que ser mayor que para personajes como Ayestarán, Neville, Celades... que también vinieron de la mano de Lim, pero que no aportaron más que disgustos deportivos. Baraja era una leyenda y salvó milagrosamente al Valencia del abismo de Segunda. Eso no se puede olvidar. Por eso, me costó tanto aceptar que el año pasado había que destituirle. Porque merecía un margen que en el fútbol no suele existir. Pero, como siempre, el juez implacable del resultado acabó por despedirle: 12 puntos y colista de la liga.

