L'Albufera, terapia de choque

Hace seis años, la directora del parque natural, Paloma Mateache, dijo en una entrevista que l'Albufera estaba en la UCI. Yo seguí la metáfora ... y le contesté a través de la prensa que l'Albufera estaba en planta. En los últimos años de la década pasada los niveles de clorofila-a, el principal indicador de eutrofia, habían alcanzado las cifras más bajas en cuatro décadas, la vegetación acuática se estaba recuperando y la transparencia del agua se observaba intermitentemente en algunos canales y espacios profundos de la laguna.

Hoy no puedo sostener dicha afirmación. Hemos vuelto a la UCI. Desde 2019 los parámetros de calidad del agua han invertido su tendencia y están empeorando. Se ha agotado el efecto de las inversiones en saneamiento y depuración efectuadas en la primera década del siglo XX y desde 2011 prácticamente no se han puesto en marcha nuevas infraestructuras. Las renovaciones anuales de la masa de aguas lagunar siguen siendo insuficientes, 10 frente a más de 20 que tenían lugar en la década de 1970. Y el calentamiento global eleva la temperatura estival de la laguna a cifras récord, facilitando la multiplicación del fitoplancton que oscurece el agua y reduce la disponibilidad de oxígeno.

Este empeoramiento coincide con la presentación de acuerdos y planes por parte de varias administraciones públicas, bienintencionados y, en líneas generales, bien orientados. Parecen contar con compromisos financieros solventes. Hay un hálito de esperanza que se produce en el peor de los contextos políticos. Será un último aliento si no hay un sobresfuerzo de coordinación para articular su desarrollo, si no se constituye una comisión técnica mixta que acabe de tejer los flecos y los solapes de esta oleada de buenos propósitos, si no se activa un grupo de trabajo permanente que efectúe un seguimiento exhaustivo y riguroso de su ejecución, con una rendición de cuentas a la sociedad. El enfermo necesita una terapia de choque.