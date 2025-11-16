Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aguas negras en la Albufera este viernes. Jesús Signes

L'Albufera, terapia de choque

Carles Sanchís

Presidente Junta Rectora de la Albufera

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:44

Hace seis años, la directora del parque natural, Paloma Mateache, dijo en una entrevista que l'Albufera estaba en la UCI. Yo seguí la metáfora ... y le contesté a través de la prensa que l'Albufera estaba en planta. En los últimos años de la década pasada los niveles de clorofila-a, el principal indicador de eutrofia, habían alcanzado las cifras más bajas en cuatro décadas, la vegetación acuática se estaba recuperando y la transparencia del agua se observaba intermitentemente en algunos canales y espacios profundos de la laguna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Albufera, terapia de choque

L&#039;Albufera, terapia de choque