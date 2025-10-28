Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No hay clavo ardiendo

Las heridas siguen frescas, apenas han cicatrizado. Y nadie ha olvidado

Ramón Palomar

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:34

Salvo si gastas la sensibilidad de una venenosa mamba negra, hoy es uno de esos días en los que te levantas entumecido, tristón, flojo, espeso ... y algo asqueado. Uno de esos días extraños en los que huyes de todo y de todos. Nada te motiva, nada te alegra, nada te proporciona, como es lógico, recuerdos amables a los que aferrarte. Hoy no encuentras el clavo ardiendo que permite encarar tus pasos con cierto donaire. Las heridas siguen frescas, apenas han cicatrizado. Y nadie ha olvidado. Nadie podrá olvidar la fecha del 29 de octubre. Yo sé donde estaba y qué hacía. Me largué tarde y noqueado al lecho y, muy pronto, escapé de la cama a la mañana siguiente mientras mi cerebro intentaba digerir las imágenes que emitían las televisiones. «El horror, el horror...», que murmuraba Marlon Brando al final de 'Apocalypse now'.

