Vuelven las autonomías

De un tiempo a esta parte noto como un escalofrío me recorre la espina dorsal y de allí salta a mi faltriquera donde guardo mis ... dineros. El temblor está justificado. Cada vez el eco de la frase «El que quiera algo que lo pida» está más próximo. De momento esa frase se ha hecho retornable. El Gobierno en sus veladas de reflexión la Constitución documentándose en torno a las obligaciones a asumir por las Comunidades y cada vez que hay una petición vuelve en forma de aviso.

Fuego y agua han sido este año devastadores- todavía queda año. Unos portavoces oficiales y otros oficiosos se encargan de recordar que «eso es cosa suya».

Para hacernos un favor nos hablan de quita, de perdón de deuda como si el dinero, los fondos de ayuda, surgieran como una fuente inagotable de los bolsillos de quienes nos administran olvidando que esos recursos han sido recaudados del «personal civil» que pagamos por todo.

Por eso me sucede lo del temblor cada vez que se anuncia que el Gobierno central o el autonómico ofrece algo como subvención y vuelan los millones como si llovieran del cielo.

Llega el político/a y con una sonrisa condescendiente nos «endilga» una soflama sobre la igualdad entre las autonomías y la necesidad de asumir una supuesta deuda. El núcleo duro ha descubierto que las autonomías tienen muchas obligaciones.

Me pregunto si estos que nos gobiernan vivan en La Moncloa o en su piso del Ministerio, han dado en pensar que el dinero no es de ellos y que ellos no dan nada- salvo el susto por los impuestos acompañado del subidón de adrenalina cuando se constata la diferencia entre comunidades y en la que uno vive- la Comunidad Valenciana- es minusvalorada.

El gabinete íntimo y «mandón» ha asumido que el dinero no es de nadie y lo reparten como si hubieran descubierto una mina. La han descubierto. Somos nosotros. No somos tontos.