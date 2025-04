Es conocido que los medios de comunicación ocupan gran parte de su tiempo en darnos cuenta de un cierto grado de violencia establecida desde no ... hace mucho tiempo. Se habla después de la pandemia de que nos preparemos para una catástrofe guerrera. Ahora esa realidad ficciotelevisiva nos habla de un estado prebélico y nos aconsejan un kit para subsistir al menos 72 horas.

Ha habido un giro de 'relato'. Se sigue alertando, y con razón, de la violencia machista y dan detalles del cómo, cuándo y no señalan por qué por desconocimiento. Se atribuye a la postpandemia. La muerte de las mujeres a manos de hombres se ha complementado con un clima de violencia preguerra y se nos da situación geográfica de búnkeres antinucleares. Hay uno, es natural, en La Moncloa, caben 100 personas o algo más.

¿Qué pasará con el resto de los asesores? ¿Hay una lista o un sorteo? En las últimas semanas se ha añadido la percepción de un estado de preguerra llegando a darnos datos para sobrevivir una semana en caso de conflicto y nos indican qué componentes deberíamos tener en reserva. Se está creando un estado de violencia íntima. Estoy preparado. Hace años me hice la pregunta: ¿Dónde me meto? ¿Por dónde escapo?

Como soy un sujeto de edad provecta pensaba quedarme en la cama con leche, huevos duros y miel y que salga el sol por Antequera. Mi segundo plan era comprarme una cabra y lanzarme vía Segorbe hacia la frontera pirenaica andando. Tendré que aprender a ordeñar a la cabra y, guárdenme el secreto, me he apuntado a un cursillo 'ad hoc'. Me ha costado lo suyo, porque solo he encontrado 'veganos' extranjeros que hablan alemán y yo ahí fallo en las declinaciones. Veremos. Antes de huir quiero saber si han pagado a los agentes de la Policía Autonómica las horas extras hechas por la DANA, Otros han cobrado. De esa clase de violencia no he oído hablar. Mucha medalla, mucho comentario, pero 'los dineros' están en alguna parte. ¿Por qué no pagan? Antes de irme al monte con la cabra. Cancelar.