Informo que son las cinco menos cuarto (16,45) y he comido, eso sí comida ligera por la ola de calor no sea que me ... vaya a dar algo; en realidad me ha entrado un poco de sueño, pero aguanto.

Traigo a colación esta circunstancia personal entresacada como idea, cuando nuestro presidente, el doctor Sánchez, comentó en su intervención el intrincado asunto del informe de la UCO relacionado con sus más íntimos colaboradores. El putero, el portero de discoteca y el aparente santurrón arréglalo todo, están pringados. Él no sabía nada. No es la primera vez que observo el papel infantil del casi lloriqueo para hacerse perdonar y de paso seguir insistiendo en el «no sabía nada», y me he enterado ahora mismo. Ayer vi a un niño agarrado al tirador de una nevera que no podía abrir y dio en llanto desgarrador. Parecía que sufría un dolor irresistible. Quería un helado, pero su madre cuando vio mi intención de ayudar me lo prohibió. De paso me habló de Sigmund Freud, es psicóloga clínica, y me entrego este párrafo extraído de Wikipedia que incorporo para tratar de hacernos entender que: El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común, en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a otros de conductas propias y, por otro, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques. Es cierto que nuestro presidente utiliza mecanismos inéditos para mostrarse como víctima. Escribe cartas públicas, declara su amor encendido a su esposa, se retira a meditar, nombra comisiones y se va construyendo como un individuo sensible que parece ser perseguido por su oponentes malvados (de los cuales, por cierto, tampoco me termino de fiar) y esgrime el bíblico «quien este exento de pecado que tire la primera piedra». Se ha jodido el invento victimario, porque llegala UCO- hasta hace poco casi desconocida.

