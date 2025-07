Torre Pacheco y la NASA

Compartir

He seguido con preocupación creciente los acontecimientos de estos días en la localidad murciana. Dicen algunas fuentes que eso no es más que un síntoma ... de algo que puede estar cociéndose no solo allí sino en otros lugares de la geografía patria.

Tenemos cada día más inmigrantes y se habla de unos siete millones. ¿Son pocos o muchos? Parece que los necesitamos a todos. La cuestión es como los necesitamos. Todos están de acuerdo que los queremos documentados, regularizados y en eso los partidos políticos que suelen tener la sartén por el mango fallan. Recuerdo nuestra emigración temporal a las viñas de Francia y he visto como en las estaciones de la frontera se hacinaban centenares de personas que iban a hacer «la vendimia» procedentes de los pueblos de la Ribera, de Andalucía y volvían a casa con unos dineros que servían para pasar parte del invierno; aunque las condiciones no siempre eran perfectas, porque dependía mucho del tipo de patrón. Iban con contratos. A veces eran familias enteras. Iban y venían. No parece que fuéramos conflictivos. A mi me preocupa que en el tiempo en que somos capaces de trabajar con la IA el hombre no haya encontrado un modo de vivir en paz. Cada día el rico lo es más y el pobre es más pobre. Se confirma que el ser humano es un animal depredador y que la fuerza es un argumento cada día más en boga. Mientras observaba los llamamientos a cazar emigrantes repaso titulares y me quedo «colgado» de este: La NASA descubre un planeta «Super Tierra» que emite una señal repetitiva a «solo» 154 años luz de distancia. Y nosotros somos incapaces de detectar a 300 kilómetros, que nuestra Tierra, o sea España, baila sobre un polvorín. Hablen con la NASA.

