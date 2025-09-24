De Tallin a Madrid

El secretario holandés de la OTAN le ha mandado un recado al presidente Sánchez mientras yo estaba viendo un desfile de moros y cristianos. Un ... misil ruso tarda cinco minutos entre la capital de Estonia y Madrid.

Supongo que se lo diría a raíz de la oposición teórica de nuestro gobierno en no llegar al cinco por ciento de contribución como exigen los «otanianos».

La frontera oriental con el ogro ruso no está tan lejos, aunque vayas en tren y se estropee varias veces la catenaria y la velocidad media de los AVE dicen que ha disminuido. He querido hablar con Puente, pero estaba liado escribiendo tuits.

Ya vuelan aviones franceses sobre Polonia, alejando los drones que ahora son armas sofisticadas que toman fotos desde miles de metros arriba y envían mensajes de muerte envueltos en bombas de precisión quirúrgica.

Mi edad provectisima o sea que soy un viejo de ida y vuelta, creo que me evitará ir a la cárcel o a la guerra, así que me aferro a la idea de que nuestros políticos y los de más allá de la frontera son unos descamisados inútiles que hacen el juego sucio a empresas a las que se les cae la baba cada vez que un edificio de Gaza se cae. Les ilusiona reconstruir.

Piensan en la reconstrucción. Jugoso negocio mientras ven como los pro palestinos se manifiestan y cortan carreteras o mandan flotillas. Juegan al Monopole.

Me llega la noticia de que hay un desplazamiento hacia la periferia en busca de vivienda ante el coste inasumible de compra o alquiler.

Más suerte tiene el hermano del presidente que he leído que se escondía en La Moncloa, creyendo que estaba en Portugal y así pagar menos impuestos. ¿Saldría disfrazado a pasear por los jardines? Ha dado la nota.

Me tomo un café del tiempo y sigo con los moros y cristianos. Que venga el misil si tiene que venir. Me iré a Altea donde hay mucho ruso. No creo que disparen a sus brothers. Cancelar.