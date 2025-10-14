Sucede que estos días los titulares se han disparado y muchos no sabemos a que carta quedarnos. Veamos. ¿Decepción del Sr. Trump por no haber ... conseguido el Premio Nobel de la Paz? En todo caso habría llegado tarde.

¿Los detenidos» por la flotilla se quejan porque han sido poco «torturados» . llegan al extremo de quejarse por haber sido detenidos. Los esperaban con flores a María. !Venga ya!.

¿Los camaradas de Podemos «tragan» con la decisión gubernamental de negarles, en parte, las armas a Israel? Lo entiendo y mucho. Debe ser duro abandonar la teta del Estado subvencionador?

Otro titular posible ha sido la sugerencia de informar a las señoras que deseen abortar por la causa que sea, sobre los efectos que él -pobre ingenuo alcalde de Madrid-decidió bautizar con el nombre- concepto de síndrome. Error a la vista del tsunami generado por quienes creen que abortar es como comer pizza con cerveza de barril.

Mi amigo, compañero del alma, el periodista José Luis Torró, cuenta una anécdota en LOCLAR de Onteniente que me ha llegado al corazón. Léanlo.

Por mi parte voy a la definición de síndrome a ver si le saco punta a la algarabía generada por el alcalde. En medicina, un síndrome es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que presenta alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad.

El síndrome es plurietiológico porque tales manifestaciones semiológicas pueden ser producidas por diversas causas. ¿Puede quedar como si tal cosa el ánimo de la señora que decide abortar o puede quedar en el subconsciente un resquicio de culpa, arrepentimiento tardío etc.?

Parece ser que sí. ¿Para qué esa lista de médicos opuestos al aborto? Suene a lista negra. ¿No hay ya una Ley en vigor para acogerse al aborto? ¿No sería, en todo caso mejor una lista de médicos que están dispuestos a practicarlo?